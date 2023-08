Secretele uneia dintre cele mai mari vile romane descoperite în România

Una dintre cele mai mari vile romane din fosta provincie Dacia, denumită sugestiv „villa rustica” a fost descoperită și este cercetată de mai mulți ani pe un teren agricol din apropierea orașului Alba Iulia.

Cercetarea acestui important sit arheologic a început în anul 2018, iar săpăturile au continuat an de an, chiar și în condițiile pandemiei, rezultatele neîntârziind să apară de sub pământ.

„Fosta vilă romană, de fapt un ansamblu de exploatație agricolă complexă, cuprinde o clădire principală de locuit, unde era reşedinţa latifundiarului care stăpânea acest teritoriu au fost, de asemenea, identificate locuinţele personalului. Sunt, de asemenea, conturate cu foarte mare precizie hambarele şi anexele gospodăreşti. Undeva în margine există şi ateliere de producţie care deserveau villa respectivă – ateliere de olărie, ateliere metalurgice, toate acestea surprinse în urma măsurătorilor magnetometrice. Din săpăturile pe care le-am efectuat, ne-am putut da seama de faptul că această villa este una dintre cele mai mari din Dacia Romană”, a spus Aurel Rustoiu, de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca.

În afară de vestigiile și complexele romane, pe aceeași arie au fost identificate urme de locuire aparținând perioadei de sfârșit a epocii bronzului, primei vârste a fierului, perioadei celtice din a doua vârstă a fierului, precum și epocii dacice.

Potrivit istoricilor, tocmai datorită terenurilor fertile, a apropierii de cursurile de apă importante (Mureșul și Sebeșul) și a imediatei vecinătăți cu orașele romane de la Apulum, întreaga arie în discuție a devenit de mare interes pentru romani. Astfel că vestigiile cele mai numeroase și construcțiile monumentale din piatră aparțin tocmai epocii romane.

