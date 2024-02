Secretele prospețimii. Povestea unui recipient de pastă de dinți din secolul al XIX-lea

Cercetările arheologice din strada Șelari nr. 4, realizate de specialiștii Muzeului Municipiului București în cursul anului 2023, au scos la lumină un număr impresionant de recipiente farmaceutice, cosmetice și instrumente medicale provenind din binecunoscuta drogherie Economu.

Dintre acestea, se remarcă capacul din faianță al unui recipient de pastă de dinți, CHERRY TOOTH, produsă de John Gosnell and Co din Londra în ultimul sfert al secolului al XIX-lea. Decorul imprimat prin transfer cu nuanțe de verde, galben și auriu înfățișează bustul tinerei regine Victoria, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Pe margine se observă două benzi circulare pe care se poate citi: „FOR BEAUTY AND PRESERVING THE TEETH & GUMS / PREPARED BY JOHN GOSNELL & CO LONDON” (Pentru frumusețe și pentru păstrarea dintiilor și a gingiilor / Preparat de John Gosnell & CO Londra) și „CHERRY TOOTH PASTE. / PATRONIZED BY THE QUEEN” (Pastă de dinți Cherry Tooth. / Sub patronajul Reginei).

Designul elaborat și culorile strălucitoare folosite pentru ornamentarea recipientelor aveau scopul de a atrage potențialii clienți. Reclamele vremii includeau și o imagine a produsului însoțită de promisiuni precum albirea dințiilor, împrospătarea gurii și a respirației și întărirea smalțului. Contrar denumirii, pasta de dinți nu avea cireșe în compoziție, ci doar o culoare roz obținută prin adăugarea carminului în amestec.

Piesa face parte din expoziția „Leacuri și remedii din drogheriile bucureștene. O călătorie arheologică în secolul XIX”, ce poate fi vizitată la Palatul Suțu în perioada 31 ianuarie – 31 martie 2024. (Dr. Elena Gavrilă, Dr. Raluca Moței, Biroul de Istorie Veche și Medievală)