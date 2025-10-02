Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția „Maria a României. Regina artistă”

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord a vizitat spațiul expozițional al fundației Majestății Sale din Londra pentru a admira cea mai nouă expoziție, „Maria a României. Regina artistă”, organizată de Institutul Cultural Român la Londra.

Expoziția include litografiile reginei Maria și colecția „Transylvania Florilegium”, un proiect comisionat de Charles în calitate de prinț de Wales și creată de o echipă internațională de artiști specializați în botanică între anii 2012 și 2016, relatează Agerpres.

The King's Foundation derulează o serie de proiecte caritabile în România, „reflectând afecțiunea de lungă durată a Majestății Sale pentru această țară și interesul profund pentru peisajul, biodiversitatea și patrimoniul cultural al acesteia”, se arată în textul publicat pe Facebook ce însoțește imagini video de la vizita regelui Charles al III-lea.

→ Imaginea 1/7: Foto: Facebook / Romanian Cultural Institute in London

Expoziția „Maria a României. Regina artistă” prezintă în copie fidelă acuarele florale ale Reginei Maria păstrate în manuscrisele Academiei Române, conform unui comunicat al ICR Londra.

„Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu acuarele florale din colecția 'Transylvania Florilegium”, un proiect comisionat de regele Charles III, care prezintă lucrări botanice cu flori rare din România, semnate de artiști invitați. Lor li se adaugă două lucrări realizate chiar de Majestatea Sa Regele Charles, reprezentând peisaje rurale din România.

„Această expoziție reprezintă un moment remarcabil pentru România și Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală și diplomatică între cele două țări, iar expunerea creațiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susținute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moștenirii regale și artistice. Suntem onorați și bucuroși că putem realiza acest proiect”, a declarat Aura Woodward, directoare a ICR Londra și fostă directoare executivă a fundației caritabile a Majestății Sale Regele Charles în România.

Regina Maria a României (1875 - 1938) a fost nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Expoziția, care marchează 150 de ani de la nașterea reginei Maria și a fost vernisată la 18 septembrie 2025, poate fi vizitată, gratuit, la The King's Foundation Garrison Chapel din Chelsea, Londra, până pe 12 octombrie.