Primele podoabe din lut: o fereastră spre lumea simbolică a oamenilor preistorici

În istoria umanității, momentele de cotitură nu sunt întotdeauna marcate de mari construcții sau de arme sofisticate. Uneori, ele se ascund în obiecte mărunte, aparent banale. Descoperirea recentă a unui vast tezaur de mărgele din lut, datând de acum aproximativ 12.000–15.000 de ani, deschide o perspectivă neașteptată asupra modului în care primii oameni își construiau identitatea și își exprimau apartenența.

Studiul, publicat în revista Science Advances, si tradus de turismistoric.ro aduce în prim-plan cea mai mare colecție de podoabe preistorice din lut descoperită până în prezent, provenind din situri din nordul actualului Israel.

Cultura natufiană: între nomadism și sedentarizare

Artefactele aparțin culturii Natufian culture, o civilizație care a trăit în Levant la sfârșitul Paleoliticului, între aproximativ 15.000 și 11.700 de ani în urmă. Natufienii ocupă un loc esențial în evoluția umanității: ei reprezintă tranziția dintre comunitățile de vânători-culegători și primele societăți agricole.

Deși nu practicau agricultura în sensul clasic, acești oameni au fost printre primii care au trăit în așezări stabile. Această sedentarizare timpurie a permis dezvoltarea unor forme mai complexe de organizare socială și, după cum sugerează noile descoperiri, a unei vieți simbolice surprinzător de sofisticate.

De la „bulgări de lut” la podoabe cu sens

Cercetarea, coordonată de arheologul Laurent Davin de la Hebrew University of Jerusalem, a pornit de la o ipoteză aparent simplă: utilizarea simbolică a lutului ar putea fi mult mai veche decât se credea.

Până recent, specialiștii considerau că lutul a început să fie folosit în scopuri simbolice odată cu apariția ceramicii, în urmă cu aproximativ 7.000 de ani. Însă analiza a zeci de mii de fragmente descoperite în situri precum el-Wad, Nahal Oren, Hayonim și Eynan-Mallaha a schimbat radical această perspectivă.

Din aceste „bulgări de lut” au fost identificate peste 1.000 de artefacte, dintre care 142 sunt mărgele clar definite. Descoperirea este cu atât mai spectaculoasă cu cât, înainte de acest studiu, erau cunoscute doar patru astfel de obiecte la nivel global pentru această perioadă.

Forme inspirate din natură

Analiza morfologică a mărgelelor arată o diversitate surprinzătoare: cilindri, discuri, forme eliptice. Dar dincolo de geometrie, multe dintre ele reproduc elemente din mediul înconjurător.

Plantele consumate de comunități – orz sălbatic, grâu einkorn, linte sau mazăre – au devenit sursă de inspirație pentru aceste podoabe. Această corespondență sugerează că obiectele nu erau doar decorative, ci purtau o încărcătură simbolică legată de hrană, identitate și poate chiar de statut social.

Un limbaj comun al simbolurilor

Un aspect remarcabil al descoperirii este uniformitatea stilistică. Deși siturile analizate se află în regiuni diferite – pe Muntele Carmel și în Galileea – mărgelele prezintă tipologii similare.

Această constatare contrastează cu alte tipuri de ornamente realizate din scoici, oase sau piatră, care variază semnificativ de la o comunitate la alta. În cazul lutului, însă, pare să fi existat un limbaj simbolic comun.

Această uniformitate ar putea indica existența unor forme timpurii de comunicare culturală între comunități sau chiar a unei identități regionale partajate.

Tehnici avansate cu milenii înainte de ceramică

Multe dintre mărgele sunt colorate cu ocru roșu și prezintă o tehnică de acoperire cu un strat subțire de lut lichid, cunoscută astăzi sub numele de engobă.

Această tehnică era considerată până acum mult mai târzie, asociată cu apariția ceramicii. Descoperirea ei în context natufian împinge înapoi cronologia inovațiilor tehnologice cu câteva milenii.

Amprentele copiilor: o descoperire fără precedent

Poate cea mai emoționantă descoperire este legată de amprentele păstrate pe suprafața mărgelelor. Aproximativ 50 de urme digitale au permis cercetătorilor să identifice vârsta aproximativă a celor care au modelat obiectele.

Rezultatul este surprinzător: printre artizani se aflau și copii, alături de adulți.

Această constatare schimbă modul în care înțelegem organizarea socială a acestor comunități. Copiii nu erau simpli observatori, ci participanți activi la producția de obiecte simbolice. Ei învățau, probabil, nu doar tehnica, ci și semnificația acestor podoabe.

Primele reprezentări ale relației om-animal

În cadrul aceleiași cercetări au fost identificate și figurine din lut, inclusiv o piesă excepțională care reprezintă o femeie și o pasăre, posibil o gâscă.

Este cea mai veche reprezentare cunoscută a interacțiunii dintre om și animal, sugerând că relațiile simbolice dintre specii erau deja conceptualizate în această perioadă.

Materia primă și viața cotidiană

Analiza compoziției lutului a arătat că, în majoritatea cazurilor, materia primă provenea din apropierea așezărilor. În unele situații, însă, lutul pare să fi fost extras chiar din solul locuințelor, conținând resturi de oase, silex și alte sedimente.

Această observație sugerează o relație directă între spațiul domestic și producția simbolică, ca și cum viața de zi cu zi era transformată în obiecte cu valoare culturală.

Fragmente de sfoară și începuturile tehnologiei textile

Pentru prima dată, cercetătorii au identificat urme de fibre vegetale în interiorul unor mărgele. Acestea ar putea oferi indicii despre modul în care erau realizate colierele și despre tehnicile textile timpurii.

Dacă aceste ipoteze vor fi confirmate, ele ar putea rescrie istoria utilizării fibrelor vegetale în preistorie.

O lume mai complexă decât ne-am imaginat

Descoperirea mărgelelor natufiene nu este doar o realizare arheologică, ci și o invitație la reconsiderarea începuturilor civilizației. Într-o epocă în care oamenii nu cultivau încă pământul, ei dezvoltaseră deja un univers simbolic complex, în care obiectele, natura și identitatea se împleteau.

Aceste mici podoabe din lut nu sunt simple artefacte. Ele sunt, poate, primele dovezi ale unei nevoi profund umane: aceea de a da sens lumii prin simboluri.