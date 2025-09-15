Primele obiecte recuperate de pe epava HMHS Britannic, la peste un secol după naufragiu / FOTO

Scafandrii din Grecia au recuperat mai multe artefacte aparținând transatlanticului HMHS Britannic, nava soră a Titanicului care s-a scufundat în apele grecești din Marea Egee în 1916.

Printre artefactele recuperate de la o adâncime de 120 de metri, se numără și „clopotul de avertizare al navei, lampa de semnalizare, diverse echipamente portabile de la clasa întâi și a doua, plăci ceramice din decorarea unei băi turcești și o pereche de binocluri de observație”, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii din Grecia, informează Agerpres.

Recuperarea primelor obiecte de pe HMHS Britannic a fost realizată cu ajutorul unei echipe de unsprezece scafandri care participă la programul de cercetare al istoricului amator britanic Simon Mills de la Fundația Britannic, sub supravegherea Eforatului Grec de Antichități Subacvatice.

Transportate la laboratoarele serviciului grec, obiectele recuperate vor face parte dintr-o expoziție permanentă în noul Muzeu al Antichităților Subacvatice, aflat în prezent în construcție în Pireu.

→ Imaginea 1/8: Primele obiecte recuperate de pe epava HMHS Britannic (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)

A treia navă din clasa Olympic, nava soră a Titanicului, construită la șantierul naval Harland & Wolff, HMHS Britannic a fost rechiziționată de Marina Regală în timpul Primului Război Mondial și transformată într-o navă spital.

În noiembrie 1916, acest transatlantic a lovit o mină germană în timp ce naviga în largul insulei cicladice Kea și s-a scufundat în mai puțin de o oră, ucigând 30 dintre cele 1.065 de persoane aflate la bord, potrivit ministerului.