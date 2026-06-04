Portretul soției unui primar al Sibiului din secolul XV, reconstituit după o descoperire arheologică rară

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a prezentat, pe pagina de Facebook a instituției, portretul Affrei de Salzburg, soția fostului primar sibian Thomas Altemberger (secolul XV) , reconstituit cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), după descoperirea unei piese metalice decorative de pe un sicriu din Catedrala Evanghelică din Sibiu.

„Faceți cunoștință cu Affra de Salzburg (Altemberger)! Cercetările arheologice din Catedrala Parohială Evanghelică din Sibiu au scos la lumină o piesă rară pe care se regăsește bustul unei femei nobiliare cu inscripția AFFRA - fiind posibil vorba despre soția lui Thomas Altemberger - același Altemberger care a dat numele Casei Altemberger - Muzeul de Istorie al Sibiului. Astăzi (marți – n.r.), piesa a intrat în patrimoniul Muzeului Național Brukenthal. Inspirat de această descoperire, colegul nostru Răzvan Malanca a realizat o randare AI - o încercare de 'naturalizare' a portretului Affrei”, precizează Muzeul Național Brukenthal, pe pagina de Facebook.

Sediul Muzeului de Istorie din Sibiu, care face parte din Muzeul Național Brukenthal, se află în Casa Altemberger, după numele primului său proprietar, Thomas Altemberger, primar al Sibiului între 1471–1490.

Thomas Altemberger s-a născut la Sibiu în anul 1431, într-una dintre marile familii ale patriciatului săsesc. Își aprofundează studiile universitare la Viena, unde obţine diplome în drept şi teologie. Întors la Sibiu, se implică în viața publică a cetăţii, devenind consilier municipal din 1469 și chiar primarul orașului în anul 1471, fiind remarcat și recompensat de regalitatea maghiară. Astfel, devine jude regal în 1481, reușind să-l convingă pe regele Mathias Corvin să reînnoiască drepturile tradiționale ale sașilor. Într-un raport regal din 1475, familia Altemberger era considerată ca fiind una dintre cele mai influente și prospere din Sibiu.

Conform Muzeului Național de Istorie a României, cea mai importantă moştenire istorică a lui Thomas Altemberger este, fără îndoială, prețiosul manuscris cu caracter juridic „CODEX ALTEMBERGER”, cumpărat de acesta în 1481, care ulterior îi va purta și numele. Între scoarțele manuscrisului se găsesc trei coduri de drept cutumiar. Primul este „Dreptul de la Nürnberg“, apoi urmează „Dreptul de la Magdeburg“ și „Dreptul minier slavon de la Jihlava“ (Iglau).

Thomas Altemberger este cunoscut și pentru reședința sa monumentală, construită între aproximativ 1470 și 1490. Această clădire, cunoscută astăzi drept Casa Altemberger, reprezintă unul dintre cele mai importante ansambluri de arhitectură gotică civilă din Transilvania. După ce a fost cumpărată de oraș în 1545, clădirea a devenit sediul primăriei timp de aproape 400 de ani, iar în prezent găzduiește Muzeul de Istorie din Sibiu. Thomas Altemberger a murit în 1491, la Buda.

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