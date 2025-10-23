Patru sate din Turcia, incluse în lista ONU a celor mai bune destinații turistice rurale din 2025

Patru sate pitorești din Turcia au fost desemnate printre „Cele mai bune sate turistice ale anului 2025” de către ONU, evidențiind angajamentul țării față de un turism responsabil și axat pe comunitate.

Akyaka (provincia Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) au fost apreciate pentru armonia lor cu natura, moștenirea culturală bogată și angajamentul față de turismul durabil. Ascunse printre munții, mările și poveștile Anatoliei, aceste sate au primit certificarea „Best Tourism Village” în cadrul unei ceremonii organizate în Huzhou, China, informează un comunicat al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Conform sursei citate, după includerea în anii anteriori a satelor Taraklı (Sakarya), Mustafapaşa (Nevşehir), Birgi și Şirince (ambele din Izmir), precum și Ormana (Antalya), ediția din 2025 consolidează poziția Turciei ca una dintre principalele destinații mondiale pentru turismul rural. Cu aceste patru noi intrări, Turcia ajunge la un total de 9 sate recunoscute oficial de ONU.

Akyaka - paradisul litoralului și al traiului tihnit

Situat la nord de Marmaris, în provincia Muğla, Akyaka este un orășel liniștit, așezat între munți împăduriți și ape turcoaz, cu păduri de pini și eucalipți, străbătut de pârâul Azmak. Acest decor natural spectaculos face din Akyaka o destinație ideală pentru activități în aer liber precum windsurfing, ciclism, kitesurfing și drumeții.

Totodată, satul impresionează prin casele sale tradiționale construite în stilul arhitectural Ula, un stil local influențat de arhitectura otomană și egeeană. Vizitatorii pot explora patrimoniul civilizației cariene, se pot bucura de o gastronomie bogată în pește și meze (aperitive tradiționale turcești) și pot experimenta un stil de viață lent, departe de agitația cotidiană.

Akyaka este și membră a rețelei internaționale Cittaslow (mișcare internațională dedicată orașelor care adoptă un ritm de viață echilibrat și sustenabil), subliniind astfel angajamentul față de viața durabilă și echilibrată.

Barbaros - satul experiențelor locale și al ospitalității autentice

Barbaros este un sat fermecător, aflat la o distanță scurtă de districtul Urla din Izmir, o zonă în plină ascensiune gastronomică pe coasta egeeană. Este cunoscut pentru arhitectura sa vernaculară cu case din piatră, gastronomia locală, ospitalitatea autentică, producția artizanală și meșteșugurile tradiționale.

Pe aleile înguste ale satului, vizitatorii pot bate la porțile caselor care poartă semnul „Çat Kapı” (în traducere liberă, „Intră fără să bați”) și pot degusta preparate tradiționale făcute cu ulei de măsline, legume și ierburi locale, totul la prețuri accesibile. La doar 3 km de sat începe Ruta Viilor din Urla, unde pot fi descoperiți vinificatori artizanali de nouă generație și restaurante recomandate de Ghidul MICHELIN.

În plus, în fiecare primăvară, în sat are loc Festivalul Sperietoarelor (în turcă: Oyuk Festivali), în cadrul căruia străzile sunt împodobite cu sperietori de ciori realizate manual.

Anıtlı - colț multicultural cu parfum de istorie

Anıtlı se află în districtul Midyat din provincia Mardin, o regiune cunoscută pentru diversitatea sa religioasă și culturală, în care conviețuiesc comunități siriene (siriaci), musulmane, yazidite și creștine.

Printre cele mai importante atracții se numără mănăstirile fondate de primele comunități creștine – multe dintre ele încă funcționale. Biserica Maicii Domnului găzduiește slujbe dimineața și seara, ceremonii speciale organizate o dată la două săptămâni, precum și ritualuri religioase de Crăciun și Paște, ceea ce transformă satul într-o destinație ideală pentru turismul religios.

De asemenea, turiștii pot explora regiunea Tur Abdin, din care face parte și Midyat, adăugată în 2021 pe Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO. Vizitatorii pot participa la Festivalul Internațional de Cultură și Artă din Midyat, pot gusta delicii locale precum tocănița de năut negru, dulciuri din migdale sau vinuri siriene, pot cumpăra suveniruri tradiționale (șaluri, țesături), sau pot lua parte la activități rurale, cum ar fi mulsul oilor ori culesul fructelor alături de localnici.

Kale Üçağız - satul de pe țărm unde încă răsună pașii licienilor

Kale Üçağız este un sat de coastă din districtul Demre (Antalya), în inima Rivierei Turcești. Cunoscut și sub numele de „Satul Castelului”, Kale (Simena) - și Üçağız (numele antic: Teimiussa), este un loc liniștit, izolat de marile rute turistice.

Satul este poarta de intrare către celebrul traseu de drumeții Lycian Way (Drumul Lician), o rută montană de lung parcurs. De aici, vizitatorii pot porni spre insula Kekova și orașul scufundat Simena, fie în excursii cu barca, fie cu caiacul, explorând golfulețele ascunse și ruinele antice.

Kale Üçağız are o istorie milenară, vizibilă la tot pasul, iar peisajul este completat de dealuri cu măslini, case din piatră acoperite cu flori de bougainvillea și un mic port plin cu bărci de pescuit, oferind o atmosferă senină și autentică.

