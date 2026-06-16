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Oseminte ale deținuților politici din fostul lagăr de muncă de la Salcia, descoperite în Insula Mare a Brăilei (© Arhiepiscopia Dunării de Jos)

Oseminte ale deținuților politici din fostul lagăr de muncă de la Salcia, descoperite în Insula Mare a Brăilei

📁 Comunismul in România
Autor: Redacția
🗓️ 16 iunie 2026

Osemintele a 23 de deținuți politici din timpul regimului comunist au fost descoperite în urma celei de-a treia etape a săpăturilor arheologice desfășurate în cimitirul din localitatea Agaua, din Insula Mare a Brăilei, în cadrul proiectului de identificare și recuperare a victimelor fostului lagăr de muncă de la Salcia, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Potrivit sursei citate, săpăturile au fost realizate de o echipă de experți coordonată de istoricul Marius Oprea, care a continuat cercetările în groapa comună în care au fost înhumați, fără cruce și fără slujbă religioasă, deținuții care au murit în colonia de muncă silnică de la Salcia, în perioada regimului comunist.

„Ca și la precedentele ediții, arheologii - sprijiniți de Arhiepiscopia Dunării de Jos și de parohiile Frecăței și Agaua - au extras, cu mult profesionalism, bună-cuviință și atenție, mai multe oseminte în bună stare, după 75 de ani. Impresionează și emoționează o ladă comună în care au fost așezați cinci pătimitori, care, cu siguranță, au sfârșit în situații critice, la limita exploatării lor nemiloase. În urma săpăturilor au fost identificate 23 de noi rămășițe umane ale unor victime din această colonia de muncă silnică, după ce în anii trecuți au mai fost descoperite alte 15 rămășite pământești ale celor care a avut de îndurat suferințe și chinuri îngrozitoare în această zonă a țării”, precizează Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Foto: © Arhiepiscopia Dunării de Jos
Foto: © Arhiepiscopia Dunării de Jos

Cu acest prilej, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, a oficiat slujba de înmormântare care nu a putut fi săvârșită în urmă cu aproximativ 75 de ani pentru victimele regimului comunist.

Ulterior, osemintele au fost așezate în racle din lemn și depuse în bisericile din localitățile Agaua și Frecăței, potrivit rânduielilor bisericești.

Foto: © Arhiepiscopia Dunării de Jos
Foto: © Arhiepiscopia Dunării de Jos

Fosta colonie de muncă de la Salcia a funcționat în perioada 1952-1964, în Insula Mare a Brăilei, fiind considerată unul dintre cele mai dure lagăre ale sistemului represiv comunist. Mii de deținuți politici au fost folosiți la lucrări de îndiguire, desecare și amenajare agricolă a Bălții Brăilei, în condiții extrem de grele, marcate de foamete, frig, boli, violențe și muncă epuizantă. Numeroși deținuți și-au pierdut viața în lagăr, fiind înhumați în gropi comune, fără cruce și fără slujbă religioasă.

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