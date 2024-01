O monedă romană, emisă de împăratul Traian, descoperită în apropiere de Vaslui

Un denar roman emis de împăratul Traian a fost descoperit recent pe raza localității Albești, județul Vaslui, de către un tânăr pasionat de istorie. Moneda a fost găsită cu ajutorul unui detector de metale, apoi predată instituțiilor statului.

Un tânăr din Vaslui pasionat de istorie a făcut zilele trecute o importantă descoperire arheologică. Cu ajutorul unui detector de metale, Alexandru Profiri a găsit o monedă romană pe raza localității Albești.

Specialiștii au ajuns la concluzia că este vorba despre o monedă de argint, denumită denarius, iar aceasta ar fi fost emisă de împăratul Traian. Moneda este cu atât mai importantă cu cât astfel de descoperiri sunt destul de rare în județul Vaslui.

„Am găsit moneda pe raza comunei Albești și, conform normelor legislative în vigoare, am predat-o instituțiilor statului. Este vorba despre un denar roman din perioada împăratului Traian. Cu siguranță, moneda are legatura cu fortificația de la Cetățuia-Albești pentru că tot în zona respectivă, un alt coleg a găsit acum ceva timp un topor dacic vechi de aproximativ 2000 de ani”, a declarat Alexandru Profiri, potrivit Vremea Nouă.

Moneda romană descoperită la Albești reprezenta o mică avere la acea vreme, estimându-se că valora cel puțin o soldă a unui soldat roman.

În perioada Imperiului Roman, monedele erau emise de împărați în diverse ocazii, dar în special pentru a marca victoriile importante.

