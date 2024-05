O fostă navă de pompieri și spărgător de gheață va face curse pe Bega

Un spectaculos vapor construit în 1948, în Germania, va fi restaurat și pregătit să fie pus pe canalul Bega din Timișoara. Deocamdată, se află într-o curte din oraș, pentru reparații.

Canalul Bega din Timișoara începe încet să fie repopulat cu bărci. Amatorii de ambarcațiuni visează să navigheze până sau după ecluza de la Sânmihaiu Român, alții se gândesc că poate frontiera româno-sârbă de pe Bega ar putea fi deschisă definitiv, nu doar cu ocazii speciale, cum se întâmplă acum.

Bătrânul vapor „Pelican”, restaurat și repus pe apă în 2021, este deocamdată „rege” în Timișoara, dar în curând nu va mai fi singur, pentru că un spectaculos vapor construit în 1948, în Germania, va fi pregătit pentru a fi pus pe Bega. Deocamdată, se află într-o curte din oraș, pentru restaurare și reparații.

Vaporul a fost cumpărat de Dan Eftimie, cunoscut în Timișoara ca „Piratul de pe Bega”, proprietarul “Corabiei piraților” - care face curse cu copii din zona Parcului Copiilor.

„Inițial, a fost spărgător de gheață, în Hamburg, în port. Apoi, a fost transformat în navă de pompieri, pe Dunăre, în Austria. Cel care a cumpărat ambarcațiunea a transformat-o într-o navă cu vele. Voia să plece cu ea în Marea Nordului, n-a mai apucat, săracul, pentru că a murit. Fiul său a vândut-o, iar ultimul proprietar, de la care am cumpărat-o eu, era pasionat, avea și ceva bani, dar nu avea timp. Așa că a vândut-o”, a declarat Dan Eftimie.

A costat mai mult transportul

Mare pasionat de bărci, Eftimie a găsit pe internet un anunț de vânzare a vaporului, în Austria. Nu a fost ușor și nici ieftin să ajungă cu ambarcațiunea la Timișoara.

„Ultimul proprietar a pus poze cu ea când era frumoasă. Și scria 5.000 de euro. Am zis că e super, hai să o cumpăr. Am fugit în repede în Austria, la Linz. La fața locului nu a prea fost ca în reclamă. A mai lăsat din preț, mi-a promis că mă ajută să o punem la punct, să pot pleca cu ea în România. Am mers din România cu un microbuz de scule, piese, am mai lucrat acolo vreo zece zile, după care am plecat pe Dunăre. A mers ok până la sârbi, unde s-a stricat o transmisie și am rămas acolo. Era octombrie, era frig, iar după trei zile m-au remorcat niște sârbi până la Moldova Veche. De acolo, am adus vaporul la Timișoara pe uscat. M-a costat tot transportul, pe Dunăre și pe uscat, vreo 10.000 de euro. Nu mai spun câți bani am băgat până acum în reparații. Contabilicește e o pierdere, dar când e pasiune nu mai faci calcule”, a povestit Dan Eftimie.

Vaporul are aproape 18 metri lungime, 3,60 metri lățime, pescaj de un metru, și circa 20 de tone. Are un motor Ford, de 120 de cai putere. Fostul vapor de pompieri va face curse pe toată lungimea navigabilă a Begăi.

“Sper ca în două luni să-l punem pe Bega. Toți banii îi dirijăm în el. Urmează și o perioadă de probe după ce-l punem pe apă. Au venit niște inspectori de la Turnu Severin să vadă lucrările, au zis că e ok, iar după ce terminăm o să-l și înmatriculăm. Mă gândesc să facem mici evenimente, o zi onomastică, o mică cină pe canal, în mers, până la ecluza de la Sânmihai”, a adăugat „Piratul de pe Bega”.

