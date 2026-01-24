Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist

O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 24 ianuarie 2026

Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe șantierul autostrăzii A8, în apropierea orașului Târgu Neamț, a anunțat arheologul Vasile Diaconu.

Arheologul a precizat că această descoperire este „o adevărată raritate arheologică pentru județul Neamț”.

„Pe traseul Autostrăzii A8, in vecinătatea orașului Târgu Neamț, echipa de tineri arheologi a descoperit, într-o așezare a dacilor liberi (sec. II-III p. HR.), un fragment dintr-o amforă care păstrează pe gâtul ei litera greceasca «Fi», pictată cu roșu. Spre deosebire de cartușele ștampilate care apar pe unele amfore, și care indică atelierele unde au fost produse, semnele pictate sau incizate pot indica inițiale ale unor nume de persoane care aveau în posesie aceste recipiente pentru ulei de măsline și vin. Prin acest artefact deosebit se confirmă, odată în plus, activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi din zona subcarpatică a Neamțului”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
Unealta din os de elefant prezintă urme de lovire pe suprafața plană (© Natural History Museum Photo Unit)
📁 Preistorie
O unealtă preistorică din os de elefant, cea mai veche descoperită în Europa
Alexandru Ioan Cuza (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente fotografice, F I 4280)
📁 Istorie Modernă Românească
Unirea Principatelor Române, un act de îndrăzneală politică a românilor
Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița (© Facebook / Muzeul de Istorie Dâmbovița)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița, expus la Budapesta
Foto: © Facebook / Pompeii - Parco Archeologico
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Povești uitate din Pompeii, redescoeprite cu o tehnologie avansată
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Hipodromul antic din Jerash, locul în carea a fost descoperită groapa comună (© Karen Hendrix, Universitatea din Sydney)
📁 Istoria Bizanțului
O groapă comună antică dezvăluie impactul primei pandemii din istorie
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
📁 Istorie Urbană
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii