O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8

Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe șantierul autostrăzii A8, în apropierea orașului Târgu Neamț, a anunțat arheologul Vasile Diaconu.

Arheologul a precizat că această descoperire este „o adevărată raritate arheologică pentru județul Neamț”.

„Pe traseul Autostrăzii A8, in vecinătatea orașului Târgu Neamț, echipa de tineri arheologi a descoperit, într-o așezare a dacilor liberi (sec. II-III p. HR.), un fragment dintr-o amforă care păstrează pe gâtul ei litera greceasca «Fi», pictată cu roșu. Spre deosebire de cartușele ștampilate care apar pe unele amfore, și care indică atelierele unde au fost produse, semnele pictate sau incizate pot indica inițiale ale unor nume de persoane care aveau în posesie aceste recipiente pentru ulei de măsline și vin. Prin acest artefact deosebit se confirmă, odată în plus, activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi din zona subcarpatică a Neamțului”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.