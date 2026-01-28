O artistă de la Auschwitz în centrul campaniei „Arta comemorării”, dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului

Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, marcată pe 27 ianuarie, ridică o întrebare presantă: cum vorbim despre Holocaust pe măsură ce ultimii săi martori direcți dispar? Un posibil răspuns se află în artă – creată în condiții extreme, adesea în sfidarea logicii sistemului concentraționar, și care astăzi servește drept o formă unică de mărturie. Această perspectivă stă la baza campaniei de informare și educație „Arta comemorării”, realizată de Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate (ENRS).

Campania, care în fiecare an cuprinde un set de materiale educaționale publicate în mai multe limbi, dezvăluie o dimensiune mai puțin cunoscută a istoriei lagărelor și ghetourilor – locuri concepute pentru dezumanizare, unde totuși au luat naștere opere de artă. Uneori create în secret, alteori comandate de făptași, iar alteori servind drept o înregistrare personală a unei lumi menite să nu lase nicio urmă, aceste lucrări au fost realizate cu orice materiale erau disponibile. Ele i-au ajutat cândva pe oameni să supraviețuiască. Astăzi, ne ajută să ne amintim, informează un comunicat al ENRS.

Ediția din acest an a campaniei se concentrează asupra lui Marianne Grant, o artistă ceho-scoțiană de origine evreiască, supraviețuitoare a Holocaustului, care a trecut prin ghetoul Theresienstadt, precum și prin lagărele de concentrare Auschwitz și Bergen-Belsen.

Un scurtmetraj dedicat ei evocă desenele pline de culoare pe care le-a creat în ghetou și în lagăre, adesea cu gândul la copii, pentru care desenul a devenit un scurt moment de respiro față de realitatea lagărului. Această artă, așa cum a subliniat chiar Grant, i-a salvat viața.

„Arta comemorării” reprezintă continuarea unui ciclu lansat anul trecut, în care ENRS și-a îndreptat pentru prima dată atenția asupra artei create în umbra Holocaustului ca formă de mărturie și comemorare. Ediția precedentă s-a concentrat asupra lui Mieczysław Kościelniak („Mieczysław Kościelniak: amintiri transformate în artă”), un artist polonez și prizonier al lagărelor de concentrare germane, ale cărui desene au documentat realitatea lagărului și care astăzi reprezintă unele dintre cele mai puternice mărturii vizuale ale experienței Holocaustului.

Materialele educaționale sunt disponibile pe www.enrs.eu și pe platforma educațională Hi-story Lessons. Informații suplimentare sunt disponibile aici: Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului 2026: Arta comemorării | ENRS.

Foto sus: Marianne Grant (© European Network Remembrance and Solidarity)

Mai multe pentru tine...