Muzeul Gheorghe Tattarescu (© Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti)

Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi consolidat și restaurat

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 26 noiembrie 2025

Primăria Capitalei, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMMCRS), anunță începerea lucrărilor de consolidare și restaurare la Muzeul Gheorghe Tattarescu.

Valoarea investiției este de aproximativ 30 de milioane de lei, scrie Primăria Municipiului Bucureşti, pe pagina de Facebook a instituției.

Muzeul se află în Casa Tattarescu, pe Strada Domnița Anastasia nr. 7. Clădirea este un monument istoric unic: singura reședință particulară construită sub forma unui han, datând de la începutul secolului al XIX-lea. A fost casa pictorului Gheorghe Tattarescu.

Muzeul a fost înființat în 1951, prin donația imobilului și a unei părți din opera artistului, făcută de nepoata sa, Georgeta Werthaimer. Deschiderea oficială a avut loc în 1953.

Colecția muzeului cuprinde pictură, grafică, artă decorativă, documente și mobilier care au aparținut artistului și familiei sale.

Gheorghe Tattarescu este fondatorul Școlii Naționale de Arte Frumoase (1864). Lucrările lui se regăsesc în muzee și colecții din țară și străinătate, iar ca pictor de artă religioasă a realizat pictura a 58 de biserici, printre care Colțea, Zlătari, Sf. Spiridon, Crețulescu și Enei din București.

Lucrările de consolidare vor permite păstrarea și redeschiderea în condiții sigure a acestui spațiu important pentru patrimoniul orașului.

Muzeul Gheorghe Tattarescu (© Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti)
