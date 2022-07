Ministerul cercetării, inovării și digitalizării va prelua Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”

Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, a anunțat astăzi că ministerul va prelua Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”, pentru a îl moderniza și a îl transforma într-un reper al Bucureștiului și al României.

„Demersul se incadreaza in obiectivul de mandat pe care mi l-am asumat de la bun început: să-i reîndrăgostim pe români și mai ales pe tineri de știință. Ne dorim un obiectiv de referință, de nivel european, după visul și planurile marelui inginer român Dimitrie Leonida. Am încredere că putem strânge legăturile între mediul românesc de cercetare și acest templu al tradiției românești în știință și tehnologie. Am discutat încă de ieri cu colegul meu Virgil Popescu, Ministrul Energiei, despre acest proiect și îi mulțumesc domnului ministru pentru toată deschiderea manifestată, din primul moment, față de preluarea acestui important obiectiv de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - România”, a declarat ministrul Sebastian Burduja.

Ministrul a deschis un dialog cu instituțiile implicate pentru a clarifica toate chestiunile privitoare la patrimoniul muzeului, situația financiară și perspectivele de dezvoltare. Urmează pașii legali și administrativi pentru finalizarea acestui demers, care vor fi comunicați public.

Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”, situat în Parcul Carol I, București, a fost fondat în 1909 de către Dimitrie Leonida. În prezent, muzeul din Parcul Carol este administrat de Electrica Serv, filială a Societății Energetice Electrica.

„În ultimele zile, s-a scris despre situația dificilă a acestui loc care ar trebui să fie un templu al științei și tehnologiei românești, după modelele marilor muzee de profil din Vest. Este important de spus că nu s-a pus nicio clipă în discuție închiderea muzeului, dincolo de unele voci din spațiul public care au încercat să capitalizeze politic această temă. Cu toții ne dorim creșterea profilului primului și celui mai important muzeu tehnic din România. Și vom reuși acest lucru”, a mai punctat ministrul cercetării, inovării și digitalizării.