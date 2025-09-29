Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Cum a ajuns omenirea la un pas de catastrofă nucleară în 1983

📁 Războiul Rece
Autor: Redacția
🗓️ 29 septembrie 2025

Majoritatea cercetărilor istorice care analizează evenimentele petrecute în anii ’80 se concentrează pe perioada de reducere a tensiunilor militare și politice dintre SUA și URSS, după ce Mihail Gorbaciov a preluat funcția de secretar general al comuniștilor sovietici.

De altfel, tot Gorbaciov avea să afirme că niciodată după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial situația internațională nu a fost atât de explozivă, dificilă și amenințătoare ca în prima jumătate a anilor ’80. Dar cum s-a ajuns la această perioadă de maximă încordare?

La începutul anilor ’80, economia sovietică începea să dea semne tot mai serioase de sufocare, sub povara cursei înarmării, dar și a intervenției în Afganistan. Pe plan tehnologic, URSS rămânea vizibil în urma Occidentului, iar eforturile întreprinse de spionajul sovietic de a obține din Vest tehnologie avansată erau tot mai pronunțate.

Instalarea republicanului Ronald Reagan la Casa Albă, în 1981, a ridicat liderilor sovietici noi provocări. Reagan a abordat față de URSS o politică de forță și a militat pentru întărirea capabilităților militare americane. Programul Inițiativa de Apărare Strategică, mult mai cunoscut sub denumirea „Războiul stelelor”, a însemnat pentru sovietici o provocare majoră, la care nu erau pregătiți să răspundă.

Pe acest fundal, spionajul sovietic a desfășurat una dintre cele mai ample operațiuni la nivel mondial, menită să obțină informații despre presupusele planuri americane de a lansa un atac nuclear prin surprindere împotriva Uniunii Sovietice.

Trebuie menționat că la conducerea Uniunii Sovietice, de la începutul anului 1982 și până la 10 martie 1985, s-au aflat trei lideri: Leonid Brejnev, Iuri Andropov și Konstantin Cernenko, bătrâni și extrem de bolnavi. Cât au contat vârsta și starea lor de sănătate în deciziile pe care le-au luat în această perioadă?

Puțin probabil să aflăm vreodată un răspuns, dar e sigur că în anul 1983 lumea s-a aflat extrem de aproape de o catastrofă. Atunci, o serie de exerciții militare combinate cu presupuneri și informații incomplete ale sovieticilor, la care s-au adăugat erori tehnice, dar și simple accidente, au adus cele două mari puteri nucleare ale lumii în pragul unei confruntări.

Seria de crize de la începutul anilor ’80 a culminat cu exercițiul militar Able Archer 83 desfășurat de NATO. Exercițiul presupunea și exersarea procedurilor de comandă, control și lansare de arme nucleare. Numai că sovieticii au interpretat exercițiul drept o acoperire pentru un atac nuclear real și au reacționat, ridicând nivelul de alertă pentru forțele nucleare strategice.

Informațiile obținute de spionajul britanic, care arătau că în sânul conducerii sovietice exista teama că ar urma un atac nuclear occidental, au condus, într-un final, la aplanarea celui mai tensionat moment al Războiului Rece de după Criza rachetelor din Cuba.

Află cum a ajuns omenirea la un pas de conflict nuclear în numărul 52 al revistei Historia Special (revista:special/52), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 27 iunie - 25 septembrie 2025, și în format digital pe paydemic.com.

