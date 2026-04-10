IICCMER condamnă evenimentul despre Securitate, organizat într-un muzeu de stat

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) condamnă ferm organizarea evenimentului din data de 7 aprilie 2026, la Muzeul de Istorie „Cuza Vodă” din Galați, dedicat volumelor „Cultura și elitele române sub comunism, din perspectiva securității (1964–1989)” și „Ordine statală versus dezordini publice – istoric, analize și învățăminte românești”, semnate de generalul (r) Vasile Mălureanu. De asemenea, solicităm organizatorilor să vină în fața publicului și să prezinte scuze pentru faptul că au permis ca, într-o instituție a Statului român, să se facă apologia comunismului.

Este o rușine imensă ca, la 36 de ani de la Revoluție, o instituție a Statului român să ofere spațiu de dezbatere unor personaje implicate direct în activități de represiune și distrugere a lumii culturale și literare.

Conform Colegiului Național Pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), prin Decizia Nr 1660, din 30. 11.2006, Mălureanu Vasile a fost agent al poliției politice comuniste, având gradul de maior în 1984, 1988, în cadrul Direcției din Departamentul Securității Statului. Prin măsurile dispuse, Mălureanu Vasile, având gradul de Maior a adus atingere următoarelor drepturi şi libertăți fundamentale ale omului garantate de legislația în vigoare la acea dată: dreptul la libertatea cuvântului (art. 28 din Constituția României din 1965), dreptul la libertateá gândirii, a conştiinței (art. 30 din Constituția României din 1965), dreptul la viață privată (art. 17 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice), dreptul la libertatea gândirii, a conştiinței (art. 18 din Pactul privind Drepturile Civile şi Politice) dreptul la libertatea de exprimare, libertatea opiniilor (art. 19 dir Pactul privind Drepturile Civile şi Politice).

De asemenea, Malureanu este cel care și-a asumat distrugerea dosarelor de urmărire, inclusiv ale unor personalități precum Andrei Pleşu, Mircea Dinescu sau Ana Blandiana.

Scriitori, intelectuali și personalități ale culturii românești, persecutați, urmăriți și izolați de regimul comunist, au fost victime ale unei politici de teroare. Orice tentativă de rescriere a adevărului istoric, precum cea manifestată în cadrul dezbaterii organizate de Muzeul „Cuza Vodă”, este inacceptabilă și contravine memoriei naționale.

Nu ne dorim să asistăm pasivi la manifestări ale ignoranței și lipsei de responsabilitate din partea unor instituții ale Statului, care organizează evenimente ce imaculează Securitatea și contribuie la ratificarea unei memorii distorsionate, în loc să promoveze adevărul istoric și valorile democratice.