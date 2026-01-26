Harpoane din oase de balenă, vechi de 5.000 de ani, descoperite întâmplător

Harpoane confecționate din oase de balenă arată că grupuri indigene de pe teritoriul actual al Braziliei vânau balene în urmă cu 5.000 de ani.

Descoperirea, care a inclus 118 oase de balenă și artefacte prelucrate, arată că vânătoarea preistorică de balene nu era limitată la populații din climatele temperate și polare ale emisferei nordice, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Communications.

„Vânătoarea de balene a fost întotdeauna enigmatică”, deoarece este dificil să se facă diferența, în registrul arheologic, între unelte din os realizate din animale vânate activ și cele provenite de la animale eșuate, a declarat pentru Live Science coautorul studiului, André Carlo Colonese, director de cercetare la Universitatea Autonomă din Barcelona.

Astfel, noile unelte sunt semnificative deoarece descoperirea lor alături de numeroase rămășițe osoase aparținând membrilor aceleiași specii reprezintă unele dintre cele mai vechi dovezi ale vânătorii active de balene din lume, au scris autorii în studiu.

Vânătoarea preistorică de balene

Pentru oamenii preistorici, balenele ofereau festinuri uriașe, ulei pentru încălzire și oase pentru unelte, ornamente și accesorii culturale. Deși comunitățile de coastă au recuperat în mod oportunist aceste resurse de la balenele eșuate de cel puțin 20.000 de ani, dovezile vânătorii active sunt mult mai recente. De exemplu, oamenii vânau balene mari cu harpoane din os de cerb acum 6.000 de ani în ceea ce este astăzi Coreea de Sud, iar harpoane vechi de aproximativ 3.500–2.500 de ani au fost descoperite în regiunile arctice și subarctice.

Colonese și echipa sa nu și-au propus inițial să investigheze vânătoarea timpurie de balene. În schimb, încercau să documenteze speciile marine utilizate de populațiile indigene Sambaqui din sudul Braziliei. Pentru aceasta, au analizat semnătura moleculară a oaselor de cetacee (balene, delfini și marsuini) din perioada precolonială, aflate la Muzeul Arheologic Sambaqui din Joinville, Brazilia.

A fost „complet întâmplător” faptul că unul dintre curatorii muzeului a scos o cutie cu obiecte considerate a fi bețe, a spus Colonese. Însă, pe baza designului lor - cum ar fi centrele goale pentru un mâner din lemn și vârfurile sculptate - el le-a recunoscut imediat ca fiind harpoane. Cercetătorii au identificat 15 elemente de harpon, inclusiv vârfuri și componente ale tijei, realizate din coaste de balene.

Cercetătorii au prelevat mostre minuscule din două părți frontale ale harpoanelor pentru a le determina vârsta, iar rezultatele au arătat că uneltele au între 4.710 și 4.970 de ani. Colonese a spus că a sărit de bucurie când a văzut rezultatele, deoarece acestea sunt unele dintre cele mai vechi harpoane descoperite oriunde în lume, cu peste 1.000 de ani mai vechi decât exemplele din Arctica și sub-Arctica.

Descoperirea a mai arătat că aceste populații indigene din Brazilia nu se limitau doar la culesul moluștelor și pescuit.