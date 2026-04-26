Fundația bisericii descoperite la Râmnicu Vâlcea (© Ion Tuțulescu)

Fundația unei biserici de pe vremea lui Mircea cel Bătrân, descoperită în centrul orașului Râmnicu Vâlcea

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Redacția
🗓️ 26 aprilie 2026

Fundația unei biserici despre care se crede că ar fi fost ridicată în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, care ar putea fi chiar ctitorul ei, a fost descoperită recent de arheologi sub o biserică din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, într-o zonă în care istoricii presupun că ar fi fost și curte domnească.

Arheologii Ion Tuțulescu și Carol Terteci au fost cei care au cercetat actualul lăcaș de cult ce poartă hramul Buna Vestire, monument istoric de interes național ce datează din secolul al XVIII-lea, în cadrul unui proiect de consolidare și restaurare a acestuia cu fonduri europene, plecând de la o legendă care spune că biserica de astăzi ar fi fost clădită pe ruinele uneia străvechi, ctitorie a unui domnitor Mircea.

Săpăturile au scos însă la iveală chiar structurile a două biserici străvechi.

„Actuala biserică a fost ridicată în anul 1747, în timpul păstoririi episcopului Climent, iar unii istorici susțin că a fost construită pe ruinele unei biserici ctitorită de Mircea cel Bătrân - alte surse indică vremea domniei lui Mircea Ciobanul sau Mircea voievod, fiul lui Mihnea cel Rău - și distrusă de turci în timpul conflictului austro-turc din 1716 - 1718. Sursele istorice sunt deficitare în atestarea cronologică a unei etape sau alta. În baza cercetărilor actuale, putem să menționăm existența a încă două biserici în interiorul lăcașului actual. Prima biserică este de mici dimensiuni și a fost surprinsă doar prin fundații, ce utilizează cu predilecție piatra ca material de construcție. Biserica din faza a II-a a fost surprinsă suprapunând stratigrafic pe cea din prima fază și utilizează în construcție atât piatra cât și cărămida la fundații. Acest monument deține și o elevație cu o înălțime de maxim 40 de centimetri, cu două sau trei straturi de frescă”, a declarat arheologul Ion Tuțulescu, pentru Agerpres.

Astfel, în baza vestigiilor găsite, arheologii au concluzionat că ar fi vorba de o biserică de secol XIV, respectiv din perioada când a fost ridicată și mânăstirea Cozia de la Călimănești, și încă una din secolul al XVI-lea. O datare exactă a două vechi biserici descoperite va putea fi însă făcută în urma analizelor probelor de mortar care au fost prelevate.

Fundația bisericii descoperite la Râmnicu Vâlcea (© Ion Tuțulescu)

