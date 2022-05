Expert: În „primul război mondial cibernetic”, Rusia nu are deloc aliaţi

Pe frontul cibernetic, întreaga lume este acum în război cu Rusia, într-un raport de 99 la 1. Moscova nu are deloc aliaţi. Acest lucru a fost declarat de expertul în securitate cibernetică Nikita Knysh în cadrul Telemaratonului de informaţii din întreaga Ucraina, relatează adevarul.ro.

„Nu toţi activiştii sunt concentraţi în Ucraina, ci lucrează din toată lumea. Vreau să subliniez că în Rusia hackerii sunt în mare parte ofiţeri de securitate, adică sunt conduşi de GRU, FSB, Biroul „K” al Ministerului Afaceriilor Interne, Grupul IB,... şi sunt departe de a putea fi numiţi voluntari. Adică sunt oameni care servesc sistematic în uniformă în Rusia. Şi, de partea cealaltă, întreaga lume a activiştilor: acelaşi Anonim, „Hackeri mamei”, No name, acum „sparge Federaţia Rusă... În Federaţia Rusă, aşa cum am spus, astăzi este un „Meciul morţii”, adică un joc de distrugere”, „Poţi sparge totul!”, a spus expertul. El a menţionat că în prezent Rusia nu are aliaţi pe frontul cibernetic.

„Rusia nu are deloc aliaţi pe frontul cibernetic... Astăzi, toată lumea luptă împotriva Rusiei şi toată lumea adună informaţii despre Rusia”, a spus Knysh. Expertul în securitate cibernetică a adăugat că scopul hackerilor pro-ucraineni este să cufunde Rusia într-o stare de „epoca de piatră”. „Hackerii pro-ucraineni nu numai că deturnează lucruri precum Rutube, ci oferă şi publicului cărţi de credit ruseşti pentru a bloca sistemul de plăţi rusesc şi pentru a arunca Federaţia Rusă în epoca de piatră, astfel încât nu numai să nu poată folosi cardul de credit, dar şi telefoanele şi calculatoarele”, a spus Knysh. El a mai subliniat că acum, în timpul războiului, ucrainenii trebuie să fie deosebit de atenţi şi precauţi în chestiunile de „igiena cibernetică” personală. După cum a raportat UNIAN, astăzi, 12 mai, Serviciul de Comunicaţii Speciale de Stat al Ucrainei a raportat că hackerii ruşi trimit e-mailuri rău intenţionate folosind subiectul „Herson ocupat”.

Mai multe pentru tine...