Editura Militară - 75 de ani de istorie

La 27 decembrie 2025, sărbătorim un moment cu profunde semnificații pentru fenomenul cultural din Armata României, dar și pentru toți iubitorii de istorie: 75 de ani de existență neîntreruptă a Editurii Militare, o instituție aparte, emblematică în cadrul organismului militar românesc, care reprezintă nu doar un simbol al tradiției și valorilor militare, ci, mai ales, un reper cultural, o punte între trecut și viitor, între mediul militar și mediul civil.

Editura Militară lua ființă la 27 decembrie 1950, prin Ordinul ministrului forțelor armate nr. 400578, în vederea asigurării apariției lucrărilor de doctrină, știință și artă militară, memorialistică, necesare „formării cadrelor militare și ostașilor”, a ținerii la curent a acestora cu noutățile din domeniul instrucției, al strategiilor și mijloacelor tehnice de apărare, și în scopul educării spiritului patriotic. Denumirea de Editura Militară va începe să figureze în documente din anul 1959, pentru ca aceasta să se oficializeze prin Ordinul ministrului forțelor armate nr. M27 din 13.07.1963. De-a lungul anilor, acest nume va deveni un adevărat brand pentru Ministerul Apărării Naționale, Editura Militară dobândind, prin calitatea lucrărilor publicate, notorietatea și recognoscibilitatea de care se bucură azi, în egală măsură, în mediul militar și în cel civil.

În această primă parte a existenței sale, Editura Militară a gestionat, la fel ca întreg organismul militar, momentele dificile care au marcat istoria postbelică a României – o perioadă care a stat sub semnul ingerințelor, la toate nivelurile, ale unui regim dirijist, care impuneau cu precădere exprimarea și diseminarea ideologiei timpului –, dar, prin diversificarea tematică, prin cooptarea în colectivul de autori și de colaboratori a unor nume de prestigiu, prin servirea adevărului științific și chiar prin publicarea unor lucrări beletristice subordonate cu precădere principiului estetic, Editura Militară a reușit, în numeroase cazuri, să depășească barierele impuse de factorul politic, dobândindu-și, astfel, un bun renume pe plan cultural, la nivel național.

Colecțiile Editurii Militare, ca și lucrările de sine stătătoare, au îmbrățișat arii tematice diverse, de la strategie, artă operativă și tactică, la istorie, memorii de război, lucrări de tehnică militară sau de medicină specifică înfruntărilor armate, drept umanitar internațional, literatură beletristică – roman istoric, roman de aventuri, poezie. Astfel, au intrat în conștiința publicului seriile „File din istoria militară a poporului român”, „Documente din istoria militară a poporului român”, colecțiile „Memorii de război”, „Mica bibliotecă de știință militară” și „Mica bibliotecă tactică”, „Sfinx”, „Columna” și altele.

De-a lungul anilor, la Editura Militară au publicat personalități culturale și științifice de marcă din România, precum Dinu C. Giurescu, Florin Constantiniu, Hadrian Daicoviciu, Virgil Cândea, Dan Berindei sau Mihai Retegan, sau scriitori consacrați, precum Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaș, Haralamb Zincă, Rodica Ojog-Brașoveanu ş.a. Prin intermediul Editurii Militare, marele public a avut acces la traduceri ale unor autori de importanță recunoscută la nivel mondial, precum Sun Tzî, Carl von Clausewitz, Basil Lidell Hart, Jean-Pierre Cathala (înainte de 1989), Edward N. Luttwak, Michael B. Barrett, Glenn E. Torrey, Karl-Heinz Frieser, Larry L. Watts, David E. Murphy, Rolf-Dieter Müller, Klaus Schönherr, Jean Askenasy, Harlan Ullman (după 1989), sau memorialiști ca Julian Amery, Michel Droit (înainte de 1989), Henry-Mathias Berthelot, Manfred von Richthofen, Wilhelm Adam sau Carl Gustaf Emil Mannherheim (după 1989).

Desprinderea de regimul comunist a însemnat, pentru întreaga societate românească, o perioadă de profunde prefaceri, care nu aveau cum să nu afecteze și organismul militar. Ca parte a acestuia, și Editura Militară a trecut prin ample schimbări, ca răspuns la eforturile de modernizare și de reformă ale Armatei României, desfășurate în vederea integrării în Pactul Nord-Atlantic și în Uniunea Europeană.

După o perioadă complicată de tranziție, marcată de multiple provocări la nivelul întregii societăți românești și care, în cazul Editurii Militare, s-au manifestat inclusiv printr-o scădere a vizibilității pe piața de carte autohtonă, începând cu anii 2004-2005, putem vorbi de un remarcabil reviriment al instituției, care își concentrează eforturile spre o necesară și așteptată adaptare la piața editorială internă. Sunt inițiate colecții noi – „Lideri militari”, „Polemos”, sau, mai recent, „Restitutio in integrum” și „Geopolitica” –, sunt înnoite modalitățile de prezentare grafică a cărților, este inițiat și construit magazinul virtual al Editurii Militare, www.edituramilitara.ro. Instituția devine acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și reacreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice (domeniul istorie și studii culturale) de două ori. Această reacreditare a marcat și o recunoaștere a calității în creștere a lucrărilor publicate, Editura Militară fiind încadrată la Categoria B – „Edituri cu impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă pe plan național și cu potențial evident de dezvoltare”. De asemenea, începând din anul 2011, editura deține și acreditarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare pentru științe sociale și științe militare.

Tot acum s-au reluat participările regulate la târguri și expoziții, la saloanele de carte naționale și internaționale, au fost reluate contactele cu edituri străine, s-au dezvoltat legăturile cu instituțiile și structurile Ministerului Apărării Naționale și ale Statului Major al Apărării și din mediul civil. Editura a devenit membră a Societății Editorilor din România și, începând din anul 2005, organizează, în luna octombrie, cu ocazia Zilei Armatei României (25 octombrie), Salonul de Carte „Polemos”, o manifestare culturală unică în peisajul bucureștean. Numărul de titluri editate – aproximativ 35-40 de titluri noi, anual, cu un record de 48 de titluri noi înregistrate în anul 2024 –, participarea la cele mai prestigioase manifestări ale industriei de carte, premiile obținute din partea unor importante foruri științifice românești (inclusiv Academia Română), prezența constantă și vizibilă pe o piață a cărții în continuă prefacere reprezintă tot atâtea argumente că Editura Militară își are un loc bine determinat între instituțiile culturale de elită ale Armatei României, cu un obiectiv pe deplin asumat, anume promovarea reperelor istoriei naționale, a valorilor culturii naționale și mondiale, a instituției militare românești și a sistemului de valori promovat de Armata României.