Descoperire spectaculoasă în Mexic: zeul porumbului reapare după 1.300 de ani

O descoperire spectaculoasă făcută în centrul Mexicului aduce noi informații despre credințele și legăturile culturale din lumea mezoamericană. În localitatea San Damián Texoloc, din statul Tlaxcala, arheologii au găsit o sculptură din piatră despre care cred că îl reprezintă pe zeul porumbului, una dintre cele mai importante divinități ale civilizațiilor prehispanice.

Artefactul datează din perioada Epiclasică, între anii 600 și 900 d.Hr., și este asociat culturii Olmeca-Xicalanca. Sculptura este analizată în prezent de specialiștii de la Instituto Nacional de Antropología e Historia.

O descoperire întâmplătoare în Tlaxcala

Statuia a fost descoperită accidental în timpul unor lucrări pe o proprietate privată. În momentul în care muncitorii săpau un șanț, au scos la iveală capul sculptat din bazalt.

Recuperarea a fost coordonată de arheologul José Eduardo Contreras Martínez, de la centrul INAH din Tlaxcala.

Sculptura are aproximativ 29 de centimetri înălțime și cântărește aproape 30 de kilograme. Ea înfățișează capul unui personaj tânăr, cu trăsături bine definite: craniu alungit, ochi migdalați, nas lat și buze pline. Aceste caracteristici sunt asociate populațiilor din zona Golfului Mexic, sugerând existența unor contacte sau migrații între diferite regiuni ale Mezoamericii.

Zeul porumbului, simbol al vieții și puterii

Analizele preliminare indică faptul că figura îl reprezintă pe zeul porumbului, o divinitate centrală în cosmologia mezoamericană.

Pentru civilizațiile prehispanice, porumbul nu era doar hrana de bază. El reprezenta viața însăși, fertilitatea, identitatea și puterea politică. Miturile mezoamericane spuneau adesea că oamenii au fost creați din porumb, iar recolta era privită ca o expresie a voinței divine.

Capul din bazalt este decorat cu o tiară prevăzută cu o proeminență triunghiulară în centru, flancată de ornamente circulare pentru urechi și de pandantive asemănătoare penelor. Coafura, lungă și dată pe spate, precum și baza plată sugerează că statuia era destinată să stea vertical, probabil într-un spațiu ceremonial.

Potrivit lui Contreras Martínez, piesa nu făcea parte dintr-un monument mai mare, ci era o reprezentare independentă a zeului porumbului.

Legături cu frescele din Cacaxtla și codexurile mayașe

Importanța descoperirii crește atunci când sculptura este comparată cu imaginile găsite la Cacaxtla, capitala culturii Olmeca-Xicalanca.

În frescele din așa-numitul Templu Roșu, craniile alungite apar în locul știuleților de porumb, înconjurate de ființe mitologice asociate lumii subterane. Simbolismul sugerează o legătură directă între fertilitate, identitatea umană și ciclurile naturii.

O altă paralelă apare în celebra „Frescă a Bătăliei” din Cacaxtla, unde războinici costumați în păsări – simboluri ale zeului porumbului – sunt atacați de războinici legați de divinitățile ploii și furtunii.

Aceeași temă apare și în Codexul de la Dresda, unul dintre cele mai importante manuscrise mayașe păstrate. Pe pagina 42, zeul porumbului, cunoscut drept „Zeul E”, este ucis de Chaak, zeul ploii. Mitul reflectă ciclurile agricole: moartea și renașterea naturii.

Pe o altă pagină a codexului, capul zeului porumbului apare așezat pe o structură piramidală, deasupra simbolului pământului, în timp ce preoții oficiază ritualuri pentru ploaie și fertilitate.

O tradiție veche de peste două milenii

Forma triunghiulară a tiării de pe noua sculptură ar putea trimite la tradiții și mai vechi. Ea seamănă cu reprezentările lăstarului de porumb din cultura olmecă, datate între 1000 și 400 î.Hr.

Acest detaliu sugerează că simbolurile asociate porumbului au fost transmise și reinterpretate timp de secole, din perioada olmecă până în epoca mayașă și în culturile din centrul Mexicului.

Ministrul mexican al Culturii, Claudia Curiel de Icaza, a subliniat că studierea acestei piese poate ajuta la înțelegerea unui moment esențial din istoria Mexicului și a felului în care diferitele culturi ale regiunii s-au influențat reciproc.

Cercetările continuă

În prezent, sculptura este păstrată și studiată în secția de cercetare a Muzeul Sitului Ocotelulco. Specialiștii analizează stilul, materialul și contextul descoperirii pentru a stabili cu exactitate originea și rolul obiectului.

Descoperirea din Tlaxcala nu este doar un nou artefact pentru muzeu. Ea oferă o fereastră către felul în care vechile civilizații din Mexic înțelegeau lumea, legătura dintre om și natură și rolul porumbului ca simbol suprem al vieții.