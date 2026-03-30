Descoperire șocantă: o statuie de 11.500 de ani ridică întrebări despre primele credințe umane

În zorii civilizației, într-o epocă în care oamenii abia începeau să își organizeze comunitățile și să dea sens lumii din jur, apar primele reprezentări monumentale ale corpului uman. Printre acestea, o descoperire din sud-estul Anatoliei continuă să tulbure și astăzi imaginația arheologilor: așa-numitul Omul din Urfa, relateaza turismistoric.ro

Veche de peste 11.500 de ani, această statuie ridică întrebări fundamentale despre credințele, ritualurile și simbolismul uneia dintre cele mai timpurii societăți umane.

O descoperire întâmplătoare, cu implicații uriașe

Povestea statuii începe relativ recent. În 1993, în cartierul Balıklıgöl din orașul Șanlıurfa, muncitorii care efectuau lucrări de construcție au scos la lumină o siluetă de piatră aproape intactă.

Astăzi, artefactul este păstrat în Muzeul Arheologic din Șanlıurfa, unde este considerat una dintre cele mai vechi statui antropomorfe în mărime naturală cunoscute în lume.

Un chip fără gură și un gest care intrigă

Realizată din calcar și având aproximativ 1,80 metri înălțime, statuia impresionează nu doar prin vechime, ci și prin detalii neobișnuite.

Figura prezintă orbite adânci, în care au fost montate fragmente de obsidian, conferindu-i un aspect aproape hipnotic. Nasul este parțial deteriorat, iar absența gurii atrage imediat atenția. Pe gât, două linii în formă de V par să sugereze un colier.

Corpul este complet nud, iar mâinile sunt împreunate în față, ținând organul genital în erecție — un detaliu rar și încă insuficient înțeles. Partea inferioară nu are picioare, ci o formă rotunjită, probabil destinată fixării într-un soclu.

Această combinație de realism și simbolism transformă statuia într-un mesaj vizual greu de descifrat.

Urmele unei civilizații dispărute

Arheologul Bahattin Çelik consideră că statuia ar proveni dintr-o așezare neolitică identificată în zona Yeni Mahalle, din apropierea locului descoperirii.

Săpăturile efectuate aici au scos la iveală structuri circulare cu podele din terrazzo — un material sofisticat pentru acea epocă — dar și unelte din silex și fragmente de obsidian. Analizele au indicat o datare în jurul anului 8600 î.Hr., confirmând vechimea impresionantă a sitului.

Totuși, legătura directă dintre statuie și această așezare rămâne încă o ipoteză.

În vecinătatea celui mai vechi sanctuar din lume

La doar câțiva kilometri distanță se află Göbekli Tepe, un sit celebru care a schimbat radical înțelegerea începuturilor religiei.

Aici au fost descoperite structuri monumentale, decorate cu reliefuri de animale și simboluri enigmatice, datate în aceeași perioadă. Descoperirile recente, inclusiv o statuie umană cu rol ritualic, sugerează că întreaga regiune era un centru spiritual major în preistorie.

În acest context, „Omul din Urfa” ar putea face parte dintr-un univers simbolic comun, în care reprezentările umane aveau o funcție ritualică profundă.

Cine era, de fapt, „Omul din Urfa”?

Descoperiri similare din situri precum Karahan Tepe sau Sayburç indică o temă recurentă: figuri masculine reprezentate într-o postură frontală, cu accent pe organele genitale.

Unii cercetători consideră că aceste statui ar putea reprezenta strămoși venerați sau indivizi decedați, integrați într-un cult al memoriei și al continuității.

Arheoastronomul Alistair Coombs propune o interpretare și mai subtilă. În opinia sa, lipsa gurii nu este un detaliu accidental, ci un element simbolic: statuia ar putea reprezenta un mesager între lumea morților și cea a viilor — o prezență care „vede”, dar nu vorbește.

Un simbol al unei lumi încă necunoscute

În absența unor inscripții sau a unor surse scrise, „Omul din Urfa” rămâne o enigmă. Este o reprezentare a fertilității? A puterii? A unui ritual funerar? Sau, poate, o combinație a tuturor acestor sensuri?

Cert este că această statuie marchează un moment esențial în istoria umanității: clipa în care omul a început să se reprezinte pe sine nu doar ca ființă biologică, ci ca simbol.

Un simbol tăcut, dar extrem de expresiv — care, după milenii, continuă să ne privească din adâncurile timpului.