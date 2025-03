Descoperire într-o peşteră din Spania: fragmente osoase ale celui mai vechi chip uman din vestul Europei

Arheologii au găsit mai multe rămășițele ale unei feţe umane ce aparţin unei specii dispărute care a trăit acum aproximativ 1.4 milioane de ani. Fragmentele osoase descoperite într-o peșteră antică din Spania aparțin celei mai vechi chipuri umane cunoscute din Europa de Vest , spun cercetătorii citaţi de The Guardian.

Rămășițele fosilizate alcătuiesc obrazul stâng și maxilarul superior al unui membru adult, aparţinând unei specii umane dispărute care a trăit și a murit în peninsula Iberică între aproximativ 1.1 și 1.4 milioane de ani în urmă. Descoperirea sugerează că cel puțin două forme de oameni timpurii au ocupat regiunea la începutul Pleistocenului, când peștera se afla într-o pădure umedă, bogată în faună sălbatică și traversa râuri și pâraie.

"Această lucrare prezintă un nou actor în povestea evoluției umane în Europa", a spus dr. Rosa Huguet de la Universitatea Rovira i Virgili din sudul Cataloniei, care a ajutat la descoperirea fosilelor din peștera Sima del Elefante (N.r. - Groapa elefantului) de lângă Atapuerca din Burgos.

Oamenii timpurii au ajuns în Eurasia din Africa cu cel puțin 1.8 milioane de ani în urmă, așa cum demonstrează cinci cranii datând din perioada Dmanisi în Georgia. Craniile sunt atribuite lui Homo Erectus, prima specie umană timpurie care a părăsit continentul african, notează aceeaşi sursă.

Până acum, cele mai vechi rămășițe umane din vestul Europei au fost bucăți de maxilar și dinți vechi de 1.1 până la 1.2 milioane de ani, descoperite tot în "Groapa Elefantului". Rămășițele umane mai rececnte, datând de 800.000 de ani, au fost descoperite în peștera Gran Dolina (N.r. - Groapa Uriașă) din apropiere. Trăsăturile particulare ale acestora i-au determinat pe cercetători să le considere o specie distinctă, și anume Homo Antecessor, sau om pionier.

Scriind în revista Nature, echipa spaniolă spune că cele mai recente rămășițe sunt mai primitive decât Homo Antecessor, dar seamănă cu Homo Erectus. Având în vedere incertitudinea asupra identității fosilei, echipa a desemnat specia Homo Affinis Erectus.

Numele latin nu este însă singurul folosit pentru rămășițe. În mod informal, cercetătorii au poreclit fosila "Pink" după Pink Floyd, al cărui album The Dark Side of the Moon se traduce prin "La cara oculta de la luna", unde "cara oculta" înseamnă "față ascunsă", notează The Guardian.

María Martinón-Torres, directorul Centrului Național de Cercetare a Evoluției Umane din Burgos, a spus că printre caracteristicile sale distinctive, "Pink" are o structură nazală mai plată decât Homo Antecessor, care împărtășește fața cu aspect mai modern și oasele nazale proeminente ale Homo Sapiens.

Chris Stringer, un lider de cercetare privind evoluția umană la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a spus că fosila a fost "o descoperire foarte importantă". În 2023, Stringer și alții au identificat o perioadă de răcire extremă în urmă cu aproximativ 1.1 milioane de ani, care ar fi putut alunga oamenii timpurii din vestul Europei, explicând posibil populația diferită găsită la Sima del Elefante.

Săpăturile de la Sima del Elefante descriu o imagine a pajiștilor și pădurilor luxuriante cu o vechime de mai bine bine de 1.1 milioane de ani în urmă, cu stejari, pini, jnepeni și aluni din abundență. Râurile ce traversează peisajul au atras șoareci și șoareci, hipopotami, zimbri și căprioare. Unelte de cuarț și silex au fost, de asemenea, recuperate alături de oase de animale care poartă urme de tăieturi.

Mai multe informații despre stilul de viață din Sima del Elefante reiese dintr-un șanț care traversează coroana parțială a unui dinte din fosila "Pink", despre care se crede că este un semn de uzură de la folosirea unei scobitori rudimentare.

"Acesta este un alt pas către înțelegerea primilor europeni. [...] Știm acum că această primă specie avea un aspect care amintește de exemplarele incluse de mulți în Homo Erectus. Cu toate acestea, rămășițele de pe situl Sima del Elefante au o combinație foarte particulară de caracteristici. Ar trebui găsite mai multe fosile în alte situri contemporane pentru a ajunge la o concluzie mai solidă despre identitatea acestei specii", a spus José María Bermúdez de Castro, co-directorul Proiectului Atapuerca.