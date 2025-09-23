Cele mai vechi mumii din lume, descoperite în sud-estul Asiei

Oamenii de știință au descoperit ceea ce se crede a fi cele mai vechi mumii din lume, în sud-estul Asiei, având o vechime de până la 12.000 de ani.

Mumificarea previne descompunerea prin conservarea corpurilor după moarte. Procesul poate avea loc în mod natural în locuri precum nisipurile din Deșertul Atacama din Chile sau mlaștinile din Irlanda, unde condițiile împiedică descompunerea. De asemenea, oamenii din diverse culturi și-au mumificat strămoșii prin îmbălsămare pentru a-i onora sau pentru a le trimite sufletele în viața de apoi, relatează CBS News.

Mumiile Egiptului sunt poate cele mai cunoscute, însă până acum unele dintre cele mai vechi mumii erau pregătite de un popor de pescari numit Chinchorro, în urmă cu aproximativ 7.000 de ani, în ceea ce este astăzi Peru și Chile.

Un nou studiu publicat luni în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) împinge această cronologie și mai departe în trecut.

Cercetătorii au descoperit rămășițe umane îngropate în poziții ghemuite sau așezate pe vine, cu unele tăieturi și urme de arsuri, în diverse situri arheologice din China și Vietnam și, într-o măsură mai mică, din Filipine, Laos, Thailanda, Malaezia și Indonezia.

Analizând mai atent oasele, oamenii de știință au descoperit că trupurile fuseseră probabil expuse la căldură. Acest lucru sugerează că ele au fost uscate la fum deasupra unui foc și mumificate de comunități de vânători-culegători din zonă.

Această practică „le-a permis oamenilor să mențină o legătură fizică și spirituală cu strămoșii lor, creând o punte între timp și memorie,” a declarat autorul studiului, Hirofumi Matsumura, de la Universitatea Medicală Sapporo din Japonia.

Rezultatele au fost „o mare surpriză,” a spus Hsiao-chun Hung, cercetător principal la Universitatea Națională Australiană.

„Oasele sunt atât de vechi, și este remarcabil să descoperim că această tradiție are o asemenea vechime, conectând practicile popoarelor antice cu cele care mai există încă în unele comunități de azi”, a spus Hung.

Procesul le permitea rudelor să mențină contactul cu persoanele decedate și, în unele cazuri, se credea că spiritul putea rătăci liber în timpul zilei și să se întoarcă în corp pe timpul nopții.

„Cred că acest lucru reflectă ceva profund uman — dorința atemporală ca cei dragi să nu ne părăsească niciodată, ci să rămână alături de noi pentru totdeauna”, a declarat Hung pentru AFP.

Cercetătorii presupun că această practică ar fi putut fi comună în civilizațiile asiatice antice.

„Această tradiție ar fi putut fi cunoscută printre societățile de vânători-culegători dintr-o regiune vastă, timp de multe milenii”, au scris cercetătorii în studiu.

Metodele de datare folosite pentru mumii ar fi putut fi mai solide, iar deocamdată nu este clar dacă mumificarea prin uscare la fum a fost aplicată în mod constant în toate aceste locații din sud-estul Asiei, a declarat Rita Peyroteo Stjerna, expertă în evoluția umană de la Universitatea Uppsala din Suedia, care nu a fost implicată în cercetare.

Mumiile nu sunt deloc doar o relicvă a trecutului. Chiar și astăzi, comunități indigene din Australia și Papua Noua Guinee își usucă și mumifică morții prin expunere la fum, au afirmat cercetătorii.