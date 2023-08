Casa în care Liviu Rebreanu a scris „Răscoala”, salvată de la paragină

După câteva decenii în care a fost în paragină, restaurarea Casei Rebreanu de la Valea Mare, din judeţul Argeş, este aproape gata. Exteriorul a fost deja restaurat în întregime, iar la interior mai sunt câteva detalii de finalizat.

Povestea Casei Rebreanu

Zecile de obiecte din casă ce au aparţinut lui Liviu Rebreanu, inclusiv masa la care acesta a scris faimosul roman ”Răscoala”, au fost duse de ani buni la Muzeul Judeţean Argeş. Casa de la Valea Mare a fost cumpărată de către celebrul scriitor în 1930.

În aprilie 1945, după aproape opt luni de la moartea lui Rebreanu, casa a fost cumpărată de către doctorul Ion Erbaşu (bunicul actualului proprietar) de la Fanny Rebreanu şi Florica Vasilescu Rebreanu, soţia şi, respectiv, fiica marelui romancier. Ion Erbaşu a fost expropriat de către comunişti în anul 1950, iar în 1969 locuinţa a fost declarată casă memorială. După 1989, fără investiții, Casa Rebreanu a început să se degradeze tot mai mult, iar numărul vizitatorilor a scăzut dramatic.

Casa a fost retrocedată în 2009 omului de afaceri Robert Erbaşu, fiind închisă pentru vizitatori începând cu 2013.

În „Jurnalul intim“ al lui Rebreanu publicat de abia în 1984 grație eforturilor istoricului literar Niculae Gheran sunt zeci de referiri la perioada petrecută de către faimosul romancier în casa de la Valea Mare, în perioada 1930-1944.

Pe 29 iulie 1930, la o lună după ce achiziţionase casa de la Valea Mare, Liviu Rebreanu scria în jurnalul său: „La Valea Mare, unde ne-am instalat, avem o mică, dar adevărată gospodărie. Prima mea proprietate reală. Să-mi ajute Dumnezeu să trăiesc, să mă pot bucura puţin de ea! Evident că facem mereu planuri de viitor, cum s-o mărim, cum să schimbăm casa şi s-o înfrumuseţăm… Cât este, e foarte bine. Am un adăpost pentru orice împrejurare”.

În 1944, Liviu Rebreanu a fost înmormântat în satul argeşean Valea Mare, unde a locuit timp de 14 ani. Câteva luni mai târziu, Liviu Rebreanu a fost deshumat din cimitirul de la Valea Mare și adus la București, unde a fost așezat pentru vecie în Cimitirul Bellu, alături de alţi trei celebri confraţi: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și George Coșbuc.

