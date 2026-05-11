„Black Sea and Balkans Security Forum”, Ediția 2026

În perioada 12-13 mai 2026, New Strategy Center va organiza cea de-a zecea ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment dedicat problemelor de apărare, securitate și relații internaționale privind regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor.

Ediția din acest an este organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, E.S. Nicușor Dan, având ca parteneri instituționali Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale, iar ca partener academic Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Germania este țara parteneră în acest an. Evenimentul va avea loc în București, la InterContinental Athénée Palace, informează un comunicat al New Strategy Center.

Cu o agendă ambițioasă și invitați de prestigiu, „Black Sea and Balkans Security Forum” se afirmă ca cel mai important eveniment dedicat securității în regiunea Mării Negre. Forumul va include 46 de paneluri și 180 de vorbitori, reunind oficiali, diplomați, militari, experți și reprezentanți ai unor companii din statele membre ale Uniunii Europene și NATO, precum și din țări partenere.

Evenimentul se va concentra pe cinci mari teme: securitatea europeană și ordinea globală, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cooperarea transatlantică, provocările tehnologice, Summit-ul B9. În mai multe paneluri se va discuta despre lecțiile învățate pe frontul din Ucraina în mai multe domenii ale artei militare, coridoare strategice și conectivitate, despre reconstrucția Ucrainei, securitatea energetică, războiul cognitiv și dezinformare, provocările de securitate în Balcani, tehnologii disruptive, securitate alimentară.

Întregul eveniment se dorește a fi o pledoarie pentru securitate și prosperitate la Marea Neagră și în Balcani, un spațiu deschis și liber pentru comerț, conectivitate și exploatarea resurselor energetice.

Lista completă a vorbitorilor și moderatorilor evenimentului poate fi consultată aici.

Pentru programul integral al conferinței, vizitați pagina https://2bsecurityforum.ro/.

Persoana de contact din partea New Strategy Center pentru acreditarea jurnaliștilor la eveniment este Denisa Radu (+40761.575.950, denisa.radu@newstrategycenter.ro).