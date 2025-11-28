Bilete mai scumpe pentru vizitatorii din afara UE la Muzeul Luvru

Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Spațiului Economic European (SEE) începând din 2026.

Începând de la 14 ianuarie, cetățenii din afara Spațiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din lume, cu 10 euro mai mult decât prețul actual al biletului de intrare, informează Agerpres.

Consiliul de administrație al Luvru s-a întrunit joi după-amiază pentru a decide dacă va crește prețul biletului de intrare la 32 de euro pentru vizitatorii din afara SEE.

Luvru primește aproape 9 milioane de vizitatori pe an, dintre care 80% sunt turiști străini.

Unul din cele mai vizitate locuri din Paris, dar şi din lume, Musée du Louvre este cel mai vizitat muzeu de artă din lume şi unul dintre marile muzee mondiale. El găzduiește circa 380.000 de obiecte datând din epoca preistotică până în epoca modernă.

Muzeul se află în vechiul Palais du Louvre, o fortăreaţă ce datează încă din secolul al XII-lea. Clădirea a fost extinsă de mai multe ori până să ajungă la dimensiunile de astâzi (60.000 m2). În 1682, Ludovic al XIV-lea a decis să se mute în Palatul de la Versailles, astfel că Luvrul a ajuns să fie locul de expunere a colecţiei regale. În 1692 s-a mutat aici l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, cea mai importantă instituţie culturală a Franţei. În timpul Revoluţiei Franceze, noul Parlament a decis ca Palatul Luvru să fie folosit ca muzeu pentru a expune capodoperele ţării.

Deschiderea oficială a muzeului a avut loc pe 10 august 1793, cu expoziţia a 537 de tablouri, majoritatea provenite din colecţia regală sau colecțiile bisericilor franceze. Colecţia s-a mărit considerabil în timpul lui Napoleon I, dar după prăbuşirea imperiului multe din operele furate de armatele franceze au fost returnate proprietarilor de drept. În timpul celui de-al doilea imperiu, sub Napoleon al III-lea, muzeul a achiziționat un număr impresionant de 20.000 de piese. Astăzi, colecţia de la Luvru numără circa 35.000 de opere de artă, împărţite în 8 departamente:Antichităţi Egiptene, Orientale, Greceşti, Etrusce şi Romane;artă islamică;sculptură;arte decorative;pictură;desene şi gravuri.