Aur în valoare de 600.000 de euro, furat dintr-un muzeu din Paris

Hoții au pătruns în Muzeul de Istorie Naturală din Paris și au furat mostre de aur în valoare de 600.000 de euro, în cel mai recent dintr-o serie de jafuri care au afectat instituții culturale din Franța.

Spargerea a avut loc marți dimineață și a vizat mostre de aur cu „valoare patrimonială inestimabilă”, a anunțat muzeul, conform publicației Le Monde.

Renumit pentru scheletele de dinozauri și exponatele sale de taxidermie, Muzeul Național de Istorie Naturală, situat în elegantul arondisment 5 din capitala franceză, include și o galerie de geologie și mineralogie.

O spargere a fost detectată în dimineața zilei de marți, 17 septembrie, iar intrușii ar fi folosit un polizor unghiular și o lampă cu gaz pentru a pătrunde în complexul de pe malul Senei, frecventat atât de parizieni, cât și de turiști.

„Furtul vizează mai multe specimene de aur nativ din colecțiile naționale deținute de muzeu”, a declarat biroul de presă al muzeului pentru agenția France-Presseseară.

„Deși valoarea specimenelor furate este estimată la aproximativ 600.000 de euro, în funcție de prețul aurului brut, ele au totuși o valoare patrimonială inestimabilă”, a adăugat acesta.

Aurul nativ este un aliaj metalic ce conține aur și argint în formă naturală, neprelucrată.

„Avem de-a face cu o echipă extrem de profesionistă, care știa exact unde trebuie să meargă și avea echipamente specializate”, a declarat directorul muzeului, Emmanuel Skoulios.

„Nu este deloc o coincidență că au vizat exact aceste obiecte”, a adăugat el.

Muzeul a închis galeria de mineralogie marți și verifică restul colecției pentru a descoperi eventuale alte pierderi. Una dintre piesele sale de preț este o mostră de aur nativ și cuarț care măsoară 9 pe 8,5 centimetri, provenind din mina Donatia din California, donată muzeului de un colecționar francez bogat, potrivit site-ului instituției.

Jaful „survine într-un moment critic pentru instituțiile culturale și, în special, pentru muzee. Mai multe colecții publice au fost, într-adevăr, ținta unor furturi în ultimele luni”, a adăugat muzeul.

Acesta nu a oferit detalii despre celelalte jafuri, însă se știe că Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, în centrul Franței, a suferit o spargere la începutul acestei luni. Hoții au furat două farfurii și o vază din porțelan chinezesc, clasificate ca comori naționale, cu pierderi estimate la 6,5 milioane de euro.

Cel mai faimos jaf dintr-un muzeu francez, din ultimii ani, a avut loc la Musée d'Art Moderne din Paris, în mai 2010. Vjeran Tomic, un hoț croat poreclit „Spiderman”, a fugit cu capodopere semnate de Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger și Amedeo Modigliani, evaluate la peste 100 de milioane de euro.

Cazul a scos la iveală deficiențe de securitate extraordinare în cadrul muzeului, inclusiv faptul că alarmele cu detectare a mișcării nu funcționau de două luni, iar trei paznici nu l-au observat. Tomic a fost condamnat la opt ani de închisoare în 2017.