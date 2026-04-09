Arheologii au descoperit capitala unui regat uitat: misterul orasului Magas

Entuziasm în comunitatea științifică internațională: cercetătorii cred că au identificat urmele legendarului oraș medieval Magas, capitala puternicului stat al alanilor. Dacă ipoteza se confirmă, istoria Caucazului de Nord ar putea fi rescrisă.

Situl a fost descoperit în Republica Cecenă, în regiunea Caucazului de Nord, în timpul unor săpături ample desfășurate la necropola Mayrtup. Ceea ce a început ca o intervenție arheologică de salvare, legată de dezvoltarea infrastructurii, s-a transformat rapid într-una dintre cele mai importante descoperiri din ultimele decenii.

Un sit de proporții impresionante

Arheologii ruși susțin că situl se întinde pe aproximativ 350 de hectare, fiind cea mai mare așezare medievală descoperită vreodată în Caucazul de Nord. Dimensiunea sa, alături de numeroasele artefacte – monede, structuri funerare și urme de locuire – indică faptul că nu era doar o simplă așezare, ci un centru urban fortificat de prim rang.

Cercetătorii de la Academia Rusă de Științe, coordonați de arheologul Vladimir Malashev, subliniază că caracteristicile sitului coincid în mod remarcabil cu descrierile istorice ale orașului Magas: poziție strategică, dimensiuni considerabile și indicii ale unei vieți economice și politice dezvoltate.

Citeste si Civilizația dispărută care a construit turnuri uriașe din piatră – misterul din Menorca care uimește arheologii

Prezența monedelor este deosebit de relevantă, sugerând existența unor rețele comerciale extinse, posibil dincolo de regiunea Caucazului. Toate acestea întăresc ipoteza că situl a fost un centru major al civilizației alanice.

Urmele orașului Magas

Referințele istorice despre Magas datează din secolele IX–XI și provin în special din scrierile cronicarilor arabi precum Ibn Rustah și Al-Bakri. Aceștia descriu orașul ca fiind capitala regatului Alania, o putere regională importantă în Evul Mediu timpuriu.

Potrivit acestor surse, Magas era situat la aproximativ trei zile de mers de regatul Sarir, localizat în actualul Daghestan. Interesant este că poziția geografică a sitului descoperit la Mayrtup corespunde aproape perfect acestor descrieri.

Dacă identificarea va fi confirmată, aceasta ar putea rezolva un mister istoric vechi de secole. Până acum, numeroase teorii au încercat să localizeze capitala alanilor, însă niciuna nu a oferit dovezi atât de convingătoare.

Straturi de civilizație

Dincolo de posibila identificare cu Magas, situl oferă o imagine rară asupra evoluției locuirii umane în regiune. Arheologii au identificat straturi culturale care acoperă o perioadă vastă, de la epoca calcolitică până în Evul Mediu târziu.

Această continuitate de mii de ani este rară și oferă o oportunitate excepțională de a studia transformările sociale, tehnologice și culturale din Caucaz.

Săpăturile au fost inițial realizate în contextul construcției conductei de gaz Novogrozny–Serzhen-Yurt, un exemplu clasic de „arheologie de salvare”. Rareori însă astfel de proiecte duc la descoperiri de o asemenea amploare.

Alanii – punte între lumi

Alanii au fost un popor de origine iraniană, inițial nomad, care a devenit ulterior semi-sedentar. Între primul mileniu î.Hr. și Evul Mediu, aceștia au jucat un rol crucial în legătura dintre Europa și Asia.

Cunoscuți pentru cavaleria lor, rețelele comerciale și poziția strategică, alanii au construit o civilizație influentă în Caucaz. Magas, dacă este într-adevăr identificat, ar fi fost centrul politic și administrativ al acestei lumi.

O istorie care se rescrie

Descoperirea are implicații majore, nu doar pentru istoria regională, ci și pentru înțelegerea relațiilor dintre Europa și Asia în Evul Mediu. Identificarea capitalei alanilor ar putea clarifica rutele comerciale, schimburile culturale și dinamica politică a Eurasiei.

În același timp, descoperirea ar putea schimba percepția asupra istoriei Caucazului, o regiune unde sursele scrise sunt limitate.

Magas – un nume renăscut

Curios este faptul că numele Magas nu a dispărut complet. Astăzi, el este purtat de capitala modernă a Ingușetia, un oraș construit în anii ’90 tocmai pentru a reînvia simbolic moștenirea medievală.

Dacă descoperirea de la Mayrtup se confirmă, diferența dintre Magasul modern și cel antic va fi una uriașă: de la un oraș mic contemporan la o metropolă medievală influentă.

Ce urmează

Arheologii vor continua cercetările folosind metode avansate de datare și noi săpături pentru a verifica ipoteza. Dacă rezultatele vor confirma identificarea, descoperirea ar putea deveni una dintre cele mai importante din arheologia rusă recentă.

Deocamdată, orașul pierdut Magas rămâne o ipoteză fascinantă – dar una mai aproape ca oricând de a deveni realitate.