Anchetă internațională după furtul unor manuscrise ale lui Pușkin. 7 georgieni, judecați la Paris

Simplii escroci sau o rețea infracțională organizată care acționează în numele Rusiei?

Șapte georgieni sunt judecați la Paris începând de marți pentru furtul din biblioteci prestigioase din Paris și Lyon a unor manuscrise ale mai multor scriitori ruși, printre care și poetul și romancierul din secolul al XIX-lea Aleksandr Pușkin, scrie AFP, conform Agerpres.

Timp de patru zile, inculpații vor fi audiați de un tribunal penal pentru asociere în scopul comiterii de infracțiuni și, în cazul unor dintre ei, pentru furtul unui bun cultural expus. Aceștia riscă până la zece ani de închisoare.

Doi dintre ei fac obiectul unui mandat de arestare și vor lipsi așadar de la proces.

Alți doi au fost deja condamnați și încarcerați în străinătate, dar au fost extrădați temporar în Franța pentru a putea fi judecați: Mikheil Z., de 50 de ani, condamnat în Lituania la o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare pentru furtul în grup organizat al unor publicații din secolul al XIX-lea; și Beqa T., de 49 de ani, condamnat la trei ani și șase luni de închisoare în Estonia.

Întrucât fapte similare celor săvârșite de persoanele care vor fi judecate la Paris au avut loc în circa 10 țări europene, judecătorii francezi suspectează că acuzații fac parte dintr-o „rețea infracțională organizată!, potrivit unor elemente din anchetă, la care a avut acces AFP.

În fața acestui fenomen care a afectat de asemenea Polonia, Germania. Elveția, dar și Republica Cehă, a fost formată o echipă comună de anchetă sub egida Europol și Eurojust, care a dus la arestarea mai multor persoane implicate în aprilie 2024.

În Franța, furturile au avut loc în decursul anului 2023, la Biblioteca Diderot a Ecole normale supérieure din Lyon, la Biblioteca Națională a Franței (BNF) și la Biblioteca universitară de limbi și civilizații (BULAC) din Paris.

Potrivit anchetatorilor, acționau două echipe distincte, dar cu care inculpații aveau legături familiale sau amicale.

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