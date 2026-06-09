Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Aleksandr Pușkin. Portret de Vasili Tropinin (© Wikimedia Commons)

Anchetă internațională după furtul unor manuscrise ale lui Pușkin. 7 georgieni, judecați la Paris

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 9 iunie 2026

Simplii escroci sau o rețea infracțională organizată care acționează în numele Rusiei?

Șapte georgieni sunt judecați la Paris începând de marți pentru furtul din biblioteci prestigioase din Paris și Lyon a unor manuscrise ale mai multor scriitori ruși, printre care și poetul și romancierul din secolul al XIX-lea Aleksandr Pușkin, scrie AFP, conform Agerpres.

Timp de patru zile, inculpații vor fi audiați de un tribunal penal pentru asociere în scopul comiterii de infracțiuni și, în cazul unor dintre ei, pentru furtul unui bun cultural expus. Aceștia riscă până la zece ani de închisoare.

Doi dintre ei fac obiectul unui mandat de arestare și vor lipsi așadar de la proces.

Alți doi au fost deja condamnați și încarcerați în străinătate, dar au fost extrădați temporar în Franța pentru a putea fi judecați: Mikheil Z., de 50 de ani, condamnat în Lituania la o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare pentru furtul în grup organizat al unor publicații din secolul al XIX-lea; și Beqa T., de 49 de ani, condamnat la trei ani și șase luni de închisoare în Estonia.

Întrucât fapte similare celor săvârșite de persoanele care vor fi judecate la Paris au avut loc în circa 10 țări europene, judecătorii francezi suspectează că acuzații fac parte dintr-o „rețea infracțională organizată!, potrivit unor elemente din anchetă, la care a avut acces AFP.

În fața acestui fenomen care a afectat de asemenea Polonia, Germania. Elveția, dar și Republica Cehă, a fost formată o echipă comună de anchetă sub egida Europol și Eurojust, care a dus la arestarea mai multor persoane implicate în aprilie 2024.

În Franța, furturile au avut loc în decursul anului 2023, la Biblioteca Diderot a Ecole normale supérieure din Lyon, la Biblioteca Națională a Franței (BNF) și la Biblioteca universitară de limbi și civilizații (BULAC) din Paris.

Potrivit anchetatorilor, acționau două echipe distincte, dar cu care inculpații aveau legături familiale sau amicale.

Mai multe pentru tine...
Marele poet rus Aleksandr Pușkin, exilat la Chișinău jpeg
Marele poet rus Aleksandr Pușkin, exilat la Chișinău
În numele onoarei: când scriitorii se duelează jpeg
În numele onoarei: când scriitorii se duelează
Puşkin – Poezie, dragoste şi moarte jpeg
Puşkin – Poezie, dragoste şi moarte
Castrul Roman Jidava (© bmanolea / Wikimedia Commons)
📁 Patrimoniu
Aproape 8 milioane de euro pentru restaurarea Castrului Roman Jidava din Argeș
Fragmente ale unui apeduct medieval, descoperite în situl Costești-Gârlea (© Facebook / Agenţia Națională Arheologică)
📁 Istorie Medievală Românească
Fragmente ale unui apeduct medieval, descoperite în situl Costești-Gârlea
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
Castelul Corvinilor de 1 Decembrie Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperirea care dovedește o legendă în legătură cu fântâna Castelului Corvinilor / FOTO
Ruinele de la Mohenjo-daro (© Saqib Qayyum / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
O poveste diferită: Orașul vechi de peste 4.000 de ani care a sfidat „regulile” istoriei
Intrarea în peștera Border (© MADe / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Cum dormeau oamenii în Epoca de Piatră?
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
Groapă comună din al Doilea Război Mondial, descoperită într-o carieră din Polonia (© POMOST)
📁 Al Doilea Război Mondial
Groapă comună din al Doilea Război Mondial, cu 14 soldați germani, descoperită într-o carieră din Polonia
În jurul anului 3100 î.Hr., mormântul megalitic de la Sorsum a fost folosit de comunitățile agricole locale (© Susanne Beyer, Inst. UFG/Uni Kiel)
📁 Preistorie
Analiza ADN-ului antic dezvăluie cum s-a răspândit arhitectura megalitică în Europa