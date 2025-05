Pe urmele unui vechi oraș polonez: Cracovia

Mărturisesc faptul că Polonia ca destinație de vizitat nu mi-a trecut foarte des prin minte. Nu o spun pentru că ar fi existat vreun moment în care aș fi considerat Polonia o țară inferioară din vreun punct de vedere, doar că fiind cumva situată în apropiere de Germania, Cehia, Austria și Ungaria este ușor să o treci cu vederea.

Ei bine, în cele din urmă am decis să mă concentrez în mod exclusiv pe această țară cu parcurs similar față de al nostru, al românilor și am rămas uimit de progresul și dezvoltarea pe care le-am găsit la fața locului.

Excursia mea a început în Cracovia, al doilea cel mai mare oraș din Polonia și unul dintre cele mai vechi așezăminte de pe teritoriul acesteia. Coincidență sau nu, Polonia produce extraordinar de multe lucruri și exportă tot pe atât. Mi-am dat seama, astfel, de câte legături aveam chiar eu cu această cultură fără să știu prea multe despre ea.

Este de ajuns să menționez lanțul de magazine froo sau să vorbesc despre Reksio sau Lolek și Bolek pentru a exemplifica în câteva cuvinte această perspectivă. În fond, dacă te uiți pe eticheta diferitelor produse de import, nu ar trebui să te mire faptul că o majoritate covârșitoare își au originile în Polonia.

Despre Cracovia, orașul ce leagă trecutul de viitor

După cum spuneam și mai sus, Cracovia, vechiul oraș polonez situat pe râul Vistula, același râu ce străbate și capitala țării, Varșovia, este al doilea cel mai mare oraș din Polonia. Centrul vechi este visul oricărui călător. Poți arunca o piatră în orice direcție și ai șanse foarte mari să nimerești în fața vreunui monument sau vestigiu de mare renume.

Orașul s-a bucurat de statutul de capitală a țării între anii 1038 și 1569. A revenit în atenția lumii în 1596, atunci când a fost din nou capitală administrativă în cadrul Ducatului de Cracovia. Între 1846 și 1918 a fost pentru ultima dată principalul centru administrativ al țării, actualmente fiind capitala regiunii Małopolska sau în traducere liberă, Polonia Mică.

Așezarea la originile ei datează din Epoca Pietrei, însă perioada de glorie a reprezentat-o Evului Mediu, atunci când apar primele mențiuni ale unui important târg în Europa slavă. Cracovia este poziționată pe dealul Wawel, un nume probabil cunoscut și nouă atunci când ne referim la ciocolata poloneză ajunsă și pe rafturile magazinelor noastre.

Dealul Wawel, este de asemenea locația pe care s-a construit cetatea cu același nume. Astăzi, această cetate a lăsat în urmă un centru vibrant și cu o atmosferă primitoare, cu magazine și restaurante, monumente și piețe enorme.

Astăzi, orașul găzduiește un număr de 760 de mii de locuitori sau 8 milioane dacă includem și zonele metropolitane, adiacente. Centrul istoric al Cracoviei este de asemenea inclus pe lista de patrimoniu UNESCO.

De asemenea, din Cracovia a provenit și Papa Ioan Paul al II-lea, Karol Wojtyła pe numele său, primul papă în 455 de ani fără origini italiene pus în fruntea Bisericii Catolice.

Ce și cum să vizitezi în Cracovia?

Un lucru pe care orice turist îl va identifica negreșit este nivelul de diversitate oferit de acest așezământ în ceea ce privește atracțiile. Cu siguranță, centrul vechi este principala atracție turistică în orașul Cracovia. Începând cu intrarea în cetate, marcată în mod extraordinar de o construcție veche medievală denumită „Barbakan” și continuând pe artera principală ce pornește de la poarta Florian, denumită sugestiv Florianska (aparținând lui Florian), veți ajunge în piața centrală sau „Rynek Główny” în limba locală.

În această zonă, la distanță de câțiva metri se pot vizita turnul primăriei, piața de bunuri și suveniruri „Sukiennice” și Biserica Sf. Maria. Continuând drumul spre partea de sud a centrului vechi, printre multe alte magazine și muzee se pot identifica, Muzeul de Arheologie, precum și casa în care a trăit o perioadă Papa Ioan Paul al II-lea. O vizită, indiferent cât de scurtă s-ar preconiza, trebuie încheiată în incinta castelului Wawel, ce are deschidere către un peisaj superb asupra râului Vistula.

Acest râu reprezintă o principală arteră navigabilă în Polonia. Deși are un debit de aproximativ 6 ori mai scăzut decât cel al Dunării, la prima vedere ești tentat să crezi că Vistula și Dunărea sunt înrudite, cel puțin din punct de vedere al aparenței.

La baza castelului, lângă superba Vistula, veți găsi și temutul dragon al castelului Wawel, o instalație artistică ce mimează un dragon scuipând flăcări la intervale fixe de timp.

În scurta plimbare redactată în cele două paragrafe, este demn de menționat faptul că nu am acoperit nici măcar un sfert din tot ceea ce se poate identifica în cadrul orașului. Aici intervine gustul și dorința fiecăruia, pentru că orașul are câte ceva pentru oricine îi trece pragul. În cadrul orașului vechi puteți găsi inclusiv o expoziție a graficianului Banski, tot mai cunoscut pentru interpretările sale artistice cu iz politic precum și faimoasa pictură, Doamnă cu hermină, realizată de omul universal și renascentistul Leonardo da Vinci.

O bună „bază” pentru alte excursii prin împrejurimi

Chiar dacă este un oraș situat în sudul Poloniei, Cracovia este „o bază” ideală pentru vizite de o zi sau mai mult prin împrejurimi. De la gara centrală, Kraków Główny, vă puteți îndrepta către diferite alte orașe pline de istorie, incluzând aici Auschwitz căruia nu-i mai fac nicio altă prezentare, Varșovia, capitala statului polon, Ostrava, fost centru industrial în Cehia sau Bielsko-Biala, orașul în care s-au născut personaje de desen animat cunoscute și în România precum Reksio sau Lolek și Bolek.

Tot din gara centrală din Cracovia vă puteți deplasa către alte locații în țări precum Austria, Germania, Slovacia, Cehia, Ungaria și prin extensie către România, Italia, Elveția sau chiar Marea Britanie. Cu siguranță, cel mai rapid mod de a ajunge în Cracovia, rămâne avionul, fiind accesibil și extrem de rapid în comparație cu orice alt mijloc de transport. Și aici, modernizarea prin care a trecut Polonia ca țară, își spune cuvântul, existând legături directe între aeroport și centrul orașului Cracovia, precum și către alte destinații în funcție de nevoia fiecărui călător.

În cele din urmă, am să vă las cu un citat al scriitorului american, Jonathan Carroll, ce identifica orașul Cracovia drept locul său favorit în lume: „Krakow is one of my favorite places. It is a medieval city full of young people. A wonderful, striking combination.” (Cracovia este locul meu favorit pe Pământ. Este un oraș medieval plin de oameni tineri. O combinație izbitoare dar superbă.)