„Muntele de pietre“, misteriosul monument din Sardinia, vechi de 6.000 de ani

Printre cele mai misterioase monumente arheologice din Sardinia se află fără îndoială altarul preistoric Monte d'Accoddi.

Monte d'Accoddi înseamnă "munte de pietre". Staționată în mijlocul câmpului gol ca o pistă de aterizare, o rampă lungă a apărut la vedere, mărginită de pietre care ajungea până la un palier ușor, iar apoi urca o scară largă de trepte de piatră până în vârful unei platforme cu movile pe piramidă, potrivit atlasobscura.com.

De la distanță, piramida părea ciudat de singură, lipsită de orice urmă de umanitate sau de alte semne de construcție. La bază se întindea pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pe 30 de metri. O piatră masivă cioplită în formă de ou, la poalele rampei lungi, părea ca și cum cineva ar fi rostogolit-o pe trepte. Piatra ovală semăna cu omphalos-ul din Delphi, în Grecia antică, un bolovan sacru care indica centrul lumii. Într-o parte se afla un menhir subțire, înalt de doi metri, ca un simbol totemic de piatră.

Alte patru menhire erau amplasate în jurul zonei. Pe partea opusă a piramidei se afla un dolmen, un mic morman de pietre asemănător cu Stonehenge.

”Am urcat pe rampa de pământ până am ajuns pe o platformă, apoi am început să escaladez treptele de piatră. Nu avea urcușul ascuțit al piramidelor din centrul Mexicului; și totuși, ascensiunea finală avea aceeași greutate de solemnitate a pământului sfințit. Din vârful platformei, puteam vedea întreaga priveliște a văii, rampa lungă de trepte de piatră apărând acum ca o trecere sacră de la pământ la cer. Am simțit rolul puternic al unui altar care căuta să se conecteze la cosmosul vremurilor”, scrie Jeff Biggers, vizitei la templu.

Descoperită în anii 1950, structura originală a piramidei datează din anii 4000-3500 î.Hr. - acum aproape 6.000 de ani. Un lucru o deosebea de alte zigurate sau piramide: Monte d'Accoddi a fost construită pe o fundație de piatră atent aranjată, cărămidă cu cărămidă, inclusiv fundațiile din colțuri, precum și rampa. Ziguratele din Mesopotamia, de exemplu, foloseau cărămizi de lut, nu piatră. Potrivit arheologilor, piramida s-a dezvoltat în două etape. Cea de-a doua etapă, în jurul anului 3200 î.Hr. a adăugat un altar, unde săpăturile au găsit resturi de oi, porci și vite, cel mai probabil folosite pentru sacrificii.

Cu toate aspectele sale extraterestre, piramida avea ceva incredibil de atrăgător, ca și cum ar fi fost construită ca o piatră de hotar pentru un moment singular al umanității în timp. Te chema să o escaladezi. Mi-am putut imagina Monte d'Accoddi ca fiind un loc de pelerinaj pentru cei de pe insulă. Stând în vârf, pe platforma pe care fusese amplasat cândva un altar pentru a face o petiție zeilor sau pentru a-i sfida, m-am minunat că sunt singur. Nu mai era nimeni altcineva în sit, în afară de câțiva angajați într-un mic birou la marginea câmpului.

