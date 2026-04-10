Descoperă bisericile georgiene din Artvin – comori medievale ascunse în Turcia

Artvin este un oraș din nord-estul Turciei, situat la aproximativ 30 km de Marea Neagră. Este amplasat pe un deal cu vedere spre râul Çoruh, la granița cu Georgia.

Cu o floră și faună bogată, lacuri glaciare, văi și peșteri, Artvin oferă numeroase oportunități pentru turismul în natură în regiunea estică a Mării Negre. În același timp, este remarcabil prin bisericile sale istorice georgiene, potrivit turismistoric.ro

Origini istorice

În Epoca Bronzului, georgienii s-au stabilit în văile râului Çoruh și ale afluenților săi. Înregistrările asiriene din secolul al XII-lea î.Hr. confirmă că triburile georgiene ocupau aceste teritorii, iar secole mai târziu continuau să trăiască autonom.

În timpul retragerii din campaniile persane (401–399 î.Hr.), Xenofon descria confruntări cu colchieni, taoși (Daiaeni) și alte triburi georgiene.

Abia în secolul al IX-lea, Ashot I, prinț bagratid și conducător al provinciilor sudice ale Georgiei, a început construirea unui stat puternic. Teritoriul său includea Tao și Klarjeti (astăzi în Turcia), unde între secolele X–XII au fost ridicate numeroase biserici, mănăstiri și fortărețe georgiene.

Mănăstirea Otkhta

Este situată în satul Tekkale, la 4 km sud-vest de orașul Yusufeli, pe un drum secundar la 7 km după sat. Otkhta este una dintre marile catedrale din Tao-Klarjeti, alături de Oshki, Ishkhani și Khakhuli. Numele său ar putea proveni din termenul „al patrulea”.

Se crede că mănăstirea a fost construită în secolul al IX-lea de regele georgian David. Complexul include un turn-clopotniță, sală de mese, sală de studiu și capelă, fiind considerat și o școală de călugărițe. Arhitectura bisericii este similară cu cea a Bisericii Barhal. Ansamblul reflectă foarte bine organizarea monahală medievală din regiune.

Biserica Tibeti (Catedrala Tbeti)

Biserica Tibeti sau Catedrala Tbeti este situată la aproximativ 15 km de orașul Şavşat, în provincia Artvin.

Mănăstirea Tibeti era un complex monastic georgian medieval din regiunea istorică Tao-Klarjeti. La momentul fondării, Ashot Kukhi era prinț bagratid și este considerat fondatorul catedralei între anii 891–918. Se presupune că biserica a fost dedicată Sfântului Gheorghe.

Satul în care se află biserica, situat la 1200 m altitudine, este înconjurat de păduri dense și numeroase lacuri. Este posibil ca numele „Tbeti” să provină din cuvântul georgian „tba-eti”, care înseamnă „regiunea lacurilor”.

Din păcate, clădirea este grav deteriorată, rămânând doar ruinele unei construcții cândva impresionante, care era centrul vieții religioase și culturale.

Mănăstirea Porta (Khandzta)

Khandzta a fost o mănăstire georgiană medievală fondată în anul 782 de Gregory din Khandzta și este identificată astăzi cu ruinele cunoscute ca Mănăstirea Porta, în satul Pırnallı.

Complexul include biserică, capelă, fântână și clopotniță. În jurul său pot fi observate locuințele vechi ale comunității. A fost abandonată la sfârșitul secolului al XVI-lea, dar rămâne un exemplu valoros al organizării așezărilor medievale.

Continuarea pe turismistoric.ro