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Zilele Porților Deschise la situl arheologic de la Băile Figa

Zilele Porților Deschise la situl arheologic de la Băile Figa

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 7 iulie 2026

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni anunță organizarea evenimentului Zilele Porților Deschise la situl arheologic de la Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud, în perioada 11-12 iulie 2026 (sâmbătă și duminică), în intervalul 10.00-18.00.

„Vă așteptăm cu vizite ghidate și activități interactive la situl arheologic, dar și în expoziția temporară „Milenii de exploatare a sării la Băile Figa” de la Centrul Lecacy, aflat chiar în apropiere”, scrie Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, pe pagina de Facebook a instituției. 

,,Situl arheologic Băile Figa a fost descoperit în anul 1977. În anii 2006-2007, V. Kavruk și A. Harding au efectuat studii teoretice și de teren în vederea evaluării potențialului patrimonial al acestui sit. În baza acestora, în anul 2008, situl a fost clasat ca monument istoric de grupa A și introdus în LMI. Începând din anul 2007 până în prezent, situl a fost cercetat sistematic. Cercetările au scos în evidență urme consistente și relevante de exploatare a sării din eneolotic până în zilele noastre." (Revista ANGVSTIA nr. 28/2024)

Publicul este așteptat să ia parte la o serie de activități cultural-educative, în intervalul orar 10.00-18.00, care includ vizite la sit, posibilitatea de a participa la experimente arheologice privind exploatarea sării cu unelte și instalații preistorice și vizite în expoziția „Milenii de exploatare a sării la Băile Figa” de la Centrul Legacy, un proiect expozițional inedit, ce reunește exponate rare la nivel național, dar și european, dedicat civilizației create în jurul exploatărilor de sare din perioada pre- și proto-istorică în bazinul intracarpatic.

Conform sursei citate, tot în această perioadă are loc, la Beclean- Băile Figa, Festivalul Celtic Transilvania, locul unde legenda prinde viață.

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