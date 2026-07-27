Vernisajul expoziției „Tovarășele sau emanciparea prin muncă. Femeia în arta oficială din România comunistă 1948-1989”

Muzeul de Artă Brașov deschide vineri, 31 iulie 2026, de la ora 18:00, expoziția „Tovarășele sau emanciparea prin muncă. Femeia în arta oficială din România comunistă 1948-1989”.

Expoziția „Tovarășele sau emanciparea prin muncă. Femeia în arta oficială din România comunistă 1948-1989” reunește lucrări realizate în perioada 1948–1989, din colecțiile Muzeului de Artă Brașov, Muzeului Național de Artă al României, Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și Muzeului Național de Artă Timișoara, readucând în atenție un patrimoniu artistic important, dar controversat, al artei create și promovate în timpul regimului comunist, informează un comunicat al Muzeului de Artă Brașov.

Vernisajul va fi însoțit de o intervenție sonoră curatorială semnată de Remus Miron, cercetător, curator muzical și sound designer, care propune un moment de recontextualizare sonoră și recuperare a memoriei culturale prin înregistrări redescoperite și restaurate.

Expoziția „Tovarășele sau emanciparea prin muncă. Femeia în arta oficială din România comunistă 1948-1989”, curatoriată de dr. Monica Enache, propune o lectură actuală a unui patrimoniu adesea redus la rolul său propagandistic, invitând publicul să redescopere nu doar imaginile oficiale ale comunismului, ci și tensiunile sociale, culturale și de gen pe care acestea le ascund. Selecția de lucrări propune o analiza critică a modului în care imaginea femeii a fost construită, instrumentalizată și reinterpretată în discursul oficial al regimului comunist din România, precum și felul în care această reprezentare s-a reflectat în artele plastice.

Pornind de la cercetarea „Eroinele muncii. Evoluția viziunii oficiale despre femeie în societatea comunistă și avatarurile acesteia în artă” realizată de dr. Monica Enache în cadrul proiectului „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat” (2025), expoziția urmărește să evidențieze discrepanța dintre idealul egalității de gen promovat la nivel ideologic și realitățile sociale, profesionale și simbolice trăite de femei în perioada 1948–1989.

Artiști și artiste: Lidia Agricola (1914–1994), Emilia Apostolescu (1927–2016), Vasile Baboie (1914–2001), Sabin Bălașa (1932–2008), Corina Beiu Angheluță (1919–2009), Zina Blănuță (1913–1998), Gheorghe Boțan (1929–2022), Lajos Boros (1928–2011), Traian Brădean (1927–2013), Camilian Demetrescu (1924–2012), László V. Feszt (1930–2013), Elena Greculesi (1928–2016), Lucian Grigorescu (1894–1965), Ana Hadiac (1907–1985), Hans Hermann (1885–1980), Teodor Hârșia (1914–1987), Iosif Iser (1881–1958), Tiberiu Kraus (1919–2010), Viorica Kovács-Ardeleanu (1939– ), Artur Leiter (1904–1987), Irina Lukász (1902–1985), Puia Hortensia Masichievici (1917–2010), M. H. Maxy (1895–1971), Eftimie Modâlcă (1936–1991), Hermann Morres (1885–1971), Ion Pacea (1924–1999), Mihai Rusu (1925–2013), Victor Rusu Ciobanu (1911–1981), Ion Sălișteanu (1929–2011), Lia Szasz (1928–2006), Stavru Tarasov (1917–1979), Helfried Weiss (1911–2007).

De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să descopere o serie de fotografii de propagandă din Arhiva Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, fond Fototeca ziarului România Liberă.

Lucrările expuse ilustrează felul în care imaginea femeii a fost modelată de ideologia oficială și asociată, succesiv, unor roluri precum cel de muncitoare, activistă, mamă, eroină, agricultoare sau simbol al păcii și al națiunii. În arta oficială, aceste ipostaze au fost transformate în modele de reprezentare standardizate, încărcate de semnificații ideologice și utilizate pentru consolidarea discursului politic al statului.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 29 iulie - 13 septembrie 2026 la Muzeul de Artă Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 21.

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