Vernisajul expoziției „Moda la Porțile Levantului”, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul de Istorie Suceava găzduiește miercuri, 8 iulie 2026, ora 13.00, vernisajul expoziției temporare „Moda la Porțile Levantului”, eveniment organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

Expoziția va fi deschisă în perioada 8 iulie - 4 octombrie 2026 la Muzeul de Istorie Suceava.

Programul de vizitare este marți - duminică: 10:00 – 18:00 (ultima intrare 17:30), informează Muzeul Municipiului București.

Despre expoziție:

Zona geografică, istorică și culturală a Levantului, respectiv aria situată pe malurile Mediteranei Orientale și ale Mării Negre, în Orientul Apropiat, Caucaz și Balcani, este locul de origine a marilor civilizații – asiriană, babiloniană, egipteană, bizantină, greacă și otomană – locul de origine a celor mai multe inovații culturale, a științelor și a artelor.

Ca urmare a deschiderii relațiilor dintre Franța și Înalta Poartă, în prima jumătate a veacului al XVI-lea, mai ales ca urmare a bătăliei de la Mohács (29 august 1526), care va asigura libertatea religioasă a creștinilor din Levant și a facilităților comerciale avută în zonă de occidentali, va fi consacrat și conceptul de „țări ale Levantului”.

Țările Române, aflate la frontiera dintre Orient și Occident, sau, cum s-a spus, „la porțile Levantului”, au fost un punct de contact permanent între cele două mari arii culturale. Felul în care au fost asimilate în spațiul românesc elementele istorice, culturale, modul de viață, religia, este redat, în primul rând vizual, cu ajutorul artei.

Între artele vizuale, cel care la prima vedere transmite epoca, modul de viață, treapta socială, nivelul cultural, gustul pentru frumos, starea civilă, apartenența religioasă, ș.a., este costumul.

Raportându-ne la spațiul românesc, costumul povestește istoria Țărilor Române, modul în care s-au raportat deopotrivă la lumea orientală și la cea occidentală.

Cele mai multe informații le avem de la artefactele păstrate în muzee și studiate de specialiști, dar și de la cei care au călătorit în această lume românească, fascinați de sincretismul artelor orientale și occidentale la țărmul vestic al Mării Negre.

Mărturiile scrise în jurnale sau în schițe de călătorie de memorialiștii străini ce au vizitat ținutul în secolele XVIII și XIX, precum Jean Étienne Liotard, Louis Dupré, Luigi Mayer, Sir Robert Ker Porter, August von Henikstein, sau de plasticieni occidentali precum Auguste Raffet, Charles Doussault, Michel Bouquet, Dieudonné Auguste Lancelot, Anton Chladek, reliefează, în primul rând, frumusețea și complexitatea costumului.

Muzeul Municipiului București este cunoscut pentru ampla și variata sa colecție de costume ce acoperă o perioadă de câteva sute de ani, începând cu veșminte fanariote și terminând cu toalete complete din secolele XIX și XX, cu bijuterii și accesorii vestimentare.

Deși mult timp blamată de istorici, epoca domniilor fanariote a intrat în conștiința națională prin beneficiile cultural-artistice pe care le-au adus foștii dragomani greci ai Sublimei Porți deveniți vremelnici bey în Ţările Române.

În veacul fanariot, veșmintele – prin opulență, cromatică și monumentalitate – erau remarcate și admirate în saloanele elitelor moldo-valahe. Gustul desăvârșit al costumelor, cromatica, finețea texturilor impresionau pe cei mai exigenți critici ai schimbătoarelor mode occidentale. Acești principi creștini ortodocși se considerau moștenitorii basileilor și, după puterea, averea și gradul de educație ale fiecărei familii, continuau tradițiile fastului aulic deprins la curtea Paleologilor și Comnenilor. Bogăția și luxul exorbitant, epatant, îi ajutau să se impună în fața curților domnitoare din țările învecinate și a oaspeților străini cu sânge albastru.

Expoziția temporară este binevenită pentru publicul cunoscător sau nu al vieții și modelor de odinioară. Poate fi, în același timp, o sursă de inspirație pentru designerul care se află în fiecare dintre noi. Pot fi admirate în ansamblu și prin detalii bine alese, rochii confecționate din catifea sau brocart, decorate abundent cu broderii de fir, pentru jupânese și jupânițe, anterie de cutnie, pipiri (haină cu sau fără mâneci, cu poale lungi și mult încrețite la spate) ciupage din borangic cusute cu fir metalic, fermenele și cepchene (fermenele cu mâneci lungi și despicate) al căror piept și spate era minuțios decorat cu măiestre cusături cu model fitomorf, ilice, șalvari sau poturi de arnăuți și surugii, fesuri cu lungi canafi, șaluri de cașmir, foarte prețioase, ce se transmiteau din generație în generație. Încălțările fine din catifea, în nuanțe rafinate: imineii din piele decorați cu broderii de fir, meșii boierești, de asemenea cu niște fine ornamente de fir, papucii din catifea decorați cu perluțe și broderii de fir sau greoii nalâni, narghilelele și pernele pe care stăteau tolăniți boierii, bijuteriile, vin să susțină ideea de culoare, strălucire, fast.

Toate aceste autentice și inestimabile piese de costum și accesorii pot reînvia o lume apusă prin intermediul scenografiei muzeistice. Stampele cu tipuri sociale, portrete de principi și de jupânițe, arta plastică, obiectele de uz casnic din aceste vremuri trecute, arta decorativă, armele, scenele de gen, toate completează tabloul Bucureștiului fanariot și al celui de tranziție spre Occident, al elitelor și al mahalagiilor care au trăit în acest spațiu urban levantin.

Piesele autentice din colecțiile Muzeului Municipiului București – Textile și accesorii vestimentare, Artă Plastică-Pictură, Artă Decorativă-Metal, Diverse, Știință-Tehnică, Tipărituri și Imprimate – redau eleganța și frumusețea stilurilor artistice orientale care au fost asimilate în arta românească.

Ulysse de Marsillac își amintea, pe la mijlocul secolului al XIX-lea de fastuosul costum al doamnelor din epoca fanariotă, deplângând decăderea portului oriental și moda contemporană lui. Într-o descriere a veșmintelor levantine acesta spune: „Peste părul plin de cosițe acestea pun, cu mândrie, un mic ișlic, acea bonetă de blană pe care o împodobesc cu râuri de diamante prinse cu o agrafă de smaragde”.

Curator: Dr. Maria-Camelia Ene, Coordonator Compartiment Istorie Modernă și Contemporană, Secție Arheologie Sistematică și Istorie.

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