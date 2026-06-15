Situl arheologic Buridava Romană din Râmnicu Vâlcea se va deschide pentru public

Situl arheologic Buridava Romană din cartierul Stolniceni al municipiului Râmnicu Vâlcea intră pe harta turistică a județului și va putea fi vizitat de publicul larg din această vară, în prezent fiind realizate ultimele amenajări la punctul muzeistic care va fi deschis în zonă, a anunțat conducerea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”.

„Urmează să amenajăm expoziția, să facem un punct expozițional acolo, care înseamnă nici mai mult nici mai puțin de zece vitrine în care vor fi puse piese de patrimoniu descoperite chiar în sit. Expoziția va cuprinde cărămizi care poartă inscripția trupelor auxiliare care au ridicat termele, va cuprinde fragmente ceramice, dar și vase ceramice întregite de către restauratorii noștri. Va cuprinde și material organic și material anorganic. Nu pot să vă dau o dată exactă, dar cred că undeva la sfârșitul acestei luni, începutul lunii viitoare, situl poate fi inaugurat și punctul muzeistic poate fi deschis pentru vizitatori”, a declarat, pentru Agerpres, directorul Muzeului Județean Vâlcea, Claudiu Tulugea.

Pe lângă expoziție, vizitatorii vor avea acces și în situl propriu-zis, care este înscris în lista UNESCO, alături de alte construcții romane ridicate de-a lungul râului Olt, între care castrul de la Titești, castrele de la Racovița (Praetorium I, Praetorium II), castrul Arutela (Porta Praetoria) de la Călimănești și castrul de la Rădăcinești, comuna Berislăvești, ca parte a Limes Alutanus.

Situl arheologic Buridava Romană este situat în zona suburbană a municipiului Râmnicu Vâlcea, primele descoperiri datând din deceniul al cincilea al secolului trecut.

De-a lungul timpului, arheologii au găsit numeroase obiecte ce atestă că aici ar fi staționat, între anii 103-105, Cohorta II Flavia Bessorum, iar după cucerirea Daciei, Cohorta I Hispanorum Flavia Ulpia milliaria și Cohorta a IX-a Batavarum Pedites singulare, în timp ce dintre construcțiile ce se presupune că au fost ridicate de romani, până acum, au fost dezgropate doar ruinele termelor, care se presupune că a fi printre cele mai mari realizate în Dacia.

Foto sus: Buridava Romană (© Saturnian / Wikimedia Commons )

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