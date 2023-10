Salonul de carte POLEMOS, ediţia a XVII-a

În perioada 18-21 octombrie 2023, la Galeria Artelor a Cercului Militar Naţional, va avea loc cea de-a XVII-a ediţie a Salonului de carte „Polemos” – istorie, ştiinţe politice, securitate şi apărare, eveniment prin care Editura Militară marchează an de an Ziua Armatei României.

Salonul va fi deschis de miercuri până vineri, între orele 11:00 şi 19:00, iar sâmbătă, între orele 11:00 şi 13:00. Deschiderea oficială va avea loc miercuri, 18 octombrie, la ora 13:00.

Salonul de carte „Polemos” este organizat – sub patronajul Comandamentului Logistic Întrunit – de Editura Militară, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Militari, având ca parteneri: Cercul Militar Naţional, Biblioteca Militară Naţională, Societatea Editorilor din România și Amplus International Ltd.

Partener media: Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale.

La această ediţie participă: Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Asociaţia „Clubul Amiralilor”, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Editura Detectiv Literar, Editura UZP, Fundaţia Culturală „Magazin Istoric”, Eurodidactica, Fundaţia Speteanu, Revista „Gândirea Militară Românească”, Editura Hasefer, Revista „Historia”, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Academia Română – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Editura Meteor Press, Editura Mica Valahie, Editura Militară, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Editura Paul Editions, Editura Prospexi, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Editurile Semne-Artemis, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Societatea Editorilor din România, Societatea Scriitorilor Militari, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale.

În cadrul salonului de carte, vor fi lansate lucrări nou apărute, pe teme de istorie, politici şi strategii de securitate, studiul conflictelor etc., prezentate de personalităţi de marcă ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti.

Intrarea este liberă.

Înarmaţi-vă cu cărţi!

PROGRAMUL LANSĂRILOR

Miercuri, 18 octombrie

11.00. Deschiderea Salonului de carte „Polemos” pentru public

13.00. Deschiderea oficială a Salonului de carte „Polemos”. Va vorbi Marius Iorgulescu, directorul Editurii Militare

13.15. Editura Militară: Ionuț-Mihăiță Ocoleanu, Marius-Daniel Bojor – Noi am luptat în Cotul Donului. Mărturiile ofițerilor și subofițerilor scăpați din iad. Declarații, hărți, rapoarte, dări de seamă. Documente inedite integrale. Vor vorbi Petre Otu, Adrian Pandea, Ionuț-Mihăiță Ocoleanu, Marius-Daniel Bojor

14.00. Academia Română – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului: Revista Arhivele totalitarismului, nr. 1-2/2023. Vor vorbi Florin Abraham, Dan Cătănuş, Vasile Buga, Mihai Florin Răzvan

16.00. Editura Militară: Laurenţiu Sfinteș – Războiul în tricou kaki. Vor vorbi Mircea Mîndrescu, Marius Crăciun, Laurenţiu Sfinteș

17.00. Editura Militară: Florin Pascaru – În fața invaziei. Măsuri militare inițiate de România în contextul crizei cehoslovace. Vor vorbi Marius Neculae, Alin Spânu, Florin Pascaru

Joi, 19 octombrie

11.00. Clubul Amiralilor – Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrânˮ: Amiral (r.) dr. Aurel Popa, contraamiral (r.) dr. Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă (r.) Cornel Rogozan, comandor (r.) prof. univ. dr. Ioan Crăciun, contraamiral de flotilă (r.) dr. Ion Custură și contraamiral de flotilă (r.) Sorin Learschi – Reziliența maritimă a României în era amenințărilor hibride și importanța unei strategii de securitate maritimă. Vor vorbi Aurel Popa, Constantin Ciorobea, Ioan Crăciun

11.15. Clubul Amiralilor – Editura Ideea Europeană: Dr. Dorin Popescu – Captivi la Pontul hibrid. Va vorbi Dorin Popescu

11.20. Clubul Amiralilor – Editura PIM: Contraamiral (r.) dr. Corneliu Bocai – Cu nava-școală „Mirceaˮ la Athos. Va vorbi Marian Moşneagu

11.30. Clubul Amiralilor – Editura PIM: Contraamiral (r.) dr. Corneliu Bocai – Amintiri din viața vedetelor torpiloare. Va vorbi Marian Moşneagu

11.40. Clubul Amiralilor – Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrânˮ: Contraamiral de flotilă (r.) Sorin Learschi, comandor ing. Mihai Egorov, muzeograf dr. Mariana Păvăloiu, economist Luminița Iacoblev – Contraamiralul Valentin Iacoblev, de la tresele de locotenent, la steaua de amiral. Va vorbi Constantin Ciorobea

11.50. Clubul Amiralilor – Editura Sitech: Contraamiral (r.) dr. Ion Dumitrașcu – Puiul de zdrâng. Va vorbi Cristian Bogdan

12.00. Clubul Amiralilor – Editura Dandes Press: Comandor (r.) Costel Avramescu – Mare și destin. Va vorbi Costel Avramescu

12.10. Clubul Amiralilor – Editura Balotești: Dr. ing. Ion Ivan, ing. Cristian Gregoretti – Istoria incompletă a navelor din flota de pescuit oceanic a României. Vor vorbi Ion Ivan, Marian Moşneagu

12.20. Clubul Amiralilor – Editura Ex Ponto: Profesor Emil Corneliu Ninu – Registrul istoric al Căpităniei Portului Mangalia. Lumini și umbre. Va vorbi Emil Corneliu Ninu

13.00. Editura Fundaţiei Speteanu: Horaţiu Măndăşescu – Din culisele poliţiei politice. Vor vorbi Corneliu Zeana, Vasile Vintilescu, Horaţiu Măndăşescu, Viorel Speteanu

14.00. Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară: A New Central Europe. 100 Years since the Creation of the First Regional Defensive System / O nouă Europă Centrală. 100 de ani de la crearea primului sistem defensiv regional (coordonator: Manuel Stănescu). Moderator: Manuel Stănescu; vorbitori: Petre Otu, Sorin Cristescu; The Wars of Independence, Diplomacy and Society. New Perspectives and Approaches on the Great Eastern Crisis (1875-1878) / Războaiele de independență, diplomație și societate. Noi perspective și abordări privind Marea Criză Orientală (1875-1878) (coordonator: Carmen-Sorina Rîjnoveanu). Moderator: Carmen-Sorina Rîjnoveanu; vorbitori: Mihail Dobre, Cristina Brăgea

15.00. Editura Prospexi: Erwin Rommel – Infanteria atacă. Vor vorbi Ion Giurcă, Doru Pogoreanu; Mircea Tomescu – Arta militară și doctrina românească. Vor vorbi Petre Otu, Doru Pogoreanu

Vineri, 20 octombrie

12.00. Editura Militară: Anca Otu – „Două naţiuni vecine”: România şi Finlanda. Relaţii româno-finlandeze (1917-1947). O privire dinspre Bucureşti. Vor vorbi Liviu Corciu, Ion Rîşnoveanu

13.00. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989: Alexandru Grigoriu – Brașov, 21-22 decembrie 1989. Mărturii. Vor vorbi Constantin Corneanu, Florian Banu, Alexandru Grigoriu; Anamaria Sima – Vârstele omului nou. Viața cotidiană în ultimul deceniu al regimului comunist din România. Vor vorbi Constantin Corneanu, Florian Banu, Anamaria Sima

14.00. Editura Prospexi: Ionuț Apostol – Bătăliile Romei. Vor vorbi Radu Urloiu, Ionuț Apostol, Doru Pogoreanu

15.00. Editura UZP: General maior (r.) Mihai Floca – Forțele de elită. Armata secolului XXI (ediţia a II-a revizuită și adăugită). Vor vorbi Valentin Uban, Dorel Vidrașcu

17.00. Editura Militară: Călin Hentea – Istorie, film şi propagandă (ediţia a II-a adăugită). Vor vorbi Mihai Fulger, Călin Hentea

18.00. Editura Militară: Alida Monica Doriana Barbu – Inteligența artificială. Cum vor schimba AI, Deep Learning şi robotica domeniul militar. Vor vorbi Cosmin Florian Olariu, Alida Monica Doriana Barbu

18.30. Editura Meteor Press: Francis Dvornik – Începuturile serviciilor de informaţii. Editura Concordia: Stan Petrescu, Tiberiu Tănase (coordonatori) – Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor (manual). Media Publishing: Revistele Cunoaşterea Științifică, IT&C şi Intelligence Info. Vor vorbi Stan Petrescu, Nicolae Naborjoiu, Șerban Predescu, Tiberiu Tănase

Sâmbătă, 21 octombrie

11.00. Editura Detectiv literar: Victor Michail Stignițeanu – Altarul amintirilor; Maria Sturdza Clopotaru – Nectarul florilor de aur; Maria Sturdza Clopotaru – Am ales lumina. Vor vorbi Dorel Vidrașcu, Victor Michail Stignițeanu, Maria Sturdza Clopotaru

12.00. Editura UZP: Vilia Banța – E noapte în Micul Paris; Vilia Banța – Poarta felinelor; Gabriela Stanciu Păsărin – Sub lună plină; Gabriela Stanciu Păsărin – Teo, Dora și Teodora. Vor vorbi Dorel Vidrașcu, Vilia Banța, Gabriela Stanciu Păsărin

12.45. Festivitatea de închidere a ediției a XVII-a a Salonului de carte „Polemos”