Program special de vizitare la Sarmizegetusa Regia în luna iulie 2026

Consiliul Județean Hunedoara informează publicul că, în vederea finalizării în cursul acestui an a proiectelor majore de restaurare derulate în cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, programul de vizitare va suferi modificări temporare în luna iulie 2026.

Decizia a fost luată la 29 iunie 2026, în cadrul unei întâlniri de lucru organizate de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Alin Adam Țambă, cu reprezentanții administrației locale din zonă și cu operatorii economici care dețin unități de cazare pe Valea Grădiștei. Consultările au avut ca scop găsirea unui echilibru între optimizarea ritmului de lucru pe șantiere și sprijinirea turismului local, informează Consiliul Județean Hunedoara.

Pentru a permite constructorilor să avanseze rapid și în siguranță cu lucrările deschise în monumentul UNESCO (Terasa a X-a, respectiv incinta fortificată) s-a stabilit ca, în luna iulie 2026, situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia să fie închis pentru public în primele trei zile ale fiecărei săptămâni.

Programul de vizitare al sitului Sarmizegetusa Regia valabil în perioada 1 – 31 iulie 2026:

Luni - Miercuri: ÎNCHIS

Joi: 09:00 – 20:00

Vineri: 09:00 – 20:00

Sâmbătă: 09:00 – 20:00

Duminică: 09:00 – 20:00

Așadar, începând în luna iulie 2026, accesul turiștilor va fi permis exclusiv în intervalul de joi până duminică. Această măsură temporară este esențială pentru ca obiectivele de restaurare asumate pentru acest an să fie duse la bun sfârșit fără a periclita siguranța vizitatorilor sau calitatea lucrărilor, precizează Consiliul Județean Hunedoara.

Foto sus: Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Consiliul Județean Hunedoara)

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