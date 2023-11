Lumea lui Gopo la Brașov

În anul centenarului „Gopo”, Muzeul Județean de Istorie Brașov a organizat o expoziție inedită despre viața și realizările lui Ion Popescu Gopo. Din expoziție nu lipsesc marile diplome și premii internaționale cu care a fost distins artistul de-a lungul vieții. Printre acestea se remarcă diploma premiului Palme d'Or, primită de Ion Popescu Gopo la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes din anul 1957.

,,Scurtă istorie despre Gopo”, expoziția ,,trofeu” a Centenarului Gopo, a fost deschisă la Casa Sfatului din Brașov, în cadrul Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov 2023. Pentru prima dată, Arhiva Națională de Filme și Studioul Cinematografic ANIMAFILM au participat cu piese istorice la o expoziție muzeală, acestea constituind miezul prezentării de la etajul Casei Sfatului și sursa de inspirație pentru autorul designului poveștii despre Gopo, Nicolae Pepene. Portofoliul de bunuri culturale a fost completat de Fundația Gopo și colecția privată Lucian Oancea.

Ion Popescu Gopo a iubit Brașovul foarte mult. Într-atât încât și-a dorit să se mute în acest oraș. Prin urmare, nu a fost deloc întâmplător când doamna Anca Moscu, nepoata maestrului, a ales Casa Sfatului pentru ,,casa” Centenarului Gopo.

,,Scurtă istorie despre Gopo” este împărțită în două secțiuni: ,,podiumul” animației și ,,culorile” lumii lui Gopo. Pe lângă cele mai importante filme de animație și secvențe din filme artistice.

„Omulețul lui Gopo”

Zâmbetul „Omulețului”, care a fermecat și continuă să farmece generații întregi de români, este o bornă importantă în prezentarea moștenirii artistice lăsate de Ion Popescu Gopo la aniversarea unui secol de la nașterea sa (1 mai 1923).

„Când am văzut că nu pot să egalez perfecțiunea lui tehnică (a lui Walt Disney, n.n.), am început să fac filme anti-Disney. Deci, frumusețe – nu, culoare – nu, gingășie – nu. Singurul domeniu în care puteam să-l atac era subiectul. (...) Am făcut un omuleț cu mare economie de linii. Ochii lui sunt două puncte, nu și-i poate da peste cap și nici nu se uită galeș. Mi-am redus de bunăvoie posibilitățile. Gura lui este aproape imobilă. Nu am folosit nici expresia feței. Subiectul însă a căpătat forță”, declara, peste ani, Ion Popescu Gopo.

Diploma premiului Palme d'Or

,,Treptele” carierei celui mai important Popescu din cultura română sunt marcate de diplome de festival, trofee și afișe de filme. Vedeta cronologiei artistice este diploma premiului Palme d'Or, primită de Ion Popescu Gopo la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes din anul 1957, pentru filmul de animație „Scurtă Istorie”. Toată lumea îl cunoaște pe Ion Popescu Gopo fiind drept „celebrul realizator de filme”. Dar puțini știu că el a fost şi un foarte talentat artist al benzii desenate.

Expoziția poate fi vizitată la Casa Sfatului din Brașov până la sfârșitul anului 2023.

Muzeul Județean de Istorie Brașov

Muzeul Județean de Istorie Brașov este una dintre cele mai importante instituții culturale publice ale județului Brașov. Deține cel mai mare patrimoniu istoric mobil al județului Brașov (159.255 de piese), acoperind toate epocile istorice, din preistorie până în perioada contemporană. Muzeul organizează diverse evenimente culturale (expoziții, seminare, conferințe, dezbateri, festivaluri etc.), în parteneriat cu instituții și organizații publice sau private.

Acest articol a fost publicat în numărul 261 al revistei „Historia” (revista:261), disponibil în format digital pe platforma paydemic.