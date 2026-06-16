Lansare de carte: „Émile-André Lecomte du Noüy – Cultura arhitecturală în Vechiul Regat” de Horia Moldovan

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) alături de Editura ACS organizează vineri, 19 iunie, de la ora 18:00, în Galeria de Artă Veche Românească a MNAR, din Calea Victoriei 49-53, la evenimentul de lansare a volumului „Émile-André Lecomte du Noüy – Cultura arhitecturală în Vechiul Regat”, semnat de arh. Horia Moldovan.

La eveniment vor participa, alături de autor, Irina Popescu Criveanu, Dragoș Gh. Năstăsoiu, Anca Dină – Editura ACS, informează un comunicat al MNAR.

Conform sursei citate, cartea propune o amplă recuperare critică a personalității și activității arhitectului francez Émile-André Lecomte du Noüy, una dintre figurile importante pentru istoria arhitecturii și restaurării monumentelor istorice în timpul domniei lui Carol I. Volumul urmărește atât intervențiile sale asupra unor monumente emblematice – precum Mănăstirea și Biserica episcopală de la Curtea de Argeș, Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași sau Mitropolia veche din Târgoviște –, cât și contribuția sa la definirea unei identități arhitecturale în contextul modernității timpurii din perioada Vechiului Regat.

Rezultatul unei cercetări extinse de arhivă și al unei analize istorice riguroase, cartea valorifică documente rare sau inedite – planșe, relevee, fotografii și corespondență – și oferă o perspectivă nuanțată asupra unei opere care continuă să provoace dezbateri în domeniul patrimoniului și al restaurării acestuia.

Mai mult decât o monografie dedicată unui arhitect, cartea reconstruiește contextul cultural, instituțional și intelectual al epocii, surprinzând felul în care ideile despre patrimoniu, restaurare și identitate națională s-au articulat în România sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX.

„Studiul extrem de minuțios pe care îl propune Horia Moldovan nu este doar o reașezare a lui Lecomte du Noüy în fresca arhitecturii românești, ci o construcție complexă a lumii monumentelor istorice din România, articulată în jurul figurii sale”, notează istoricul de arhitectură Carmen Popescu, profesor HDR la École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine.

Autorul, Horia Moldovan, este arhitect, profesor universitar și cercetător în domeniul istoriei arhitecturii și conservării patrimoniului, cu o activitate academică și profesională consistentă în cercetarea și protejarea monumentelor istorice. În prezent este președinte al Senatului UAUIM și președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

Publicat de Editura ACS, volumul apare în Colecția Monografii, ediție hardcover, are 584 de pagini și reunește una dintre cele mai ample cercetări dedicate lui Émile-André Lecomte du Noüy și începuturilor restaurării moderne din România.

Această lansare pune în lumină opera de pionierat pe care a desfăşurat-o Émile-André Lecomte du Noüy în România, căruia îi datorăm şi salvarea frescelor originare ale Mănăstirii Argeşului, ce vor putea fi admirate cu acest prilej în Galeria de Artă Veche Românească a MNAR.

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