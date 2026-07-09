Expoziția „Delta Sălbatică” își începe itinerarea internațională la ICR Madrid

Institutul Cultural Român de la Madrid și Asociația România Sălbatică, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei, prezintă expoziția de fotografie „Delta Sălbatică”, semnată de artistul Dan Dinu, deschisă la sediul institutului în perioada 14 iulie – 28 august 2026. Vernisajul expoziției va avea loc marți, 14 iulie 2026, ora 12.00.

Cu acest prilej, va avea loc o prezentare susținută de Valentina Florea (biolog), care va vorbi despre Delta Dunării, incluzând informații generale despre poziția geografică, vechime, biodiversitatea acesteia, apoi va conduce un atelier interactiv cu publicul. Inaugurată în cadrul LYNX Festival de la Brașov, expoziția este prezentată acum în Spania, aceasta fiind prima itinerare a proiectului în afara României, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

După succesul înregistrat de expoziția și filmul documentar „România sălbatică”, fotograful Dan Dinu s-a întors în sălbăticia României, lucrând la un proiect de amploare despre Delta Dunării. Demarat în 2022, acest amplu proiect prezintă frumusețea și unicitatea Deltei, cea mai de preț bogăție naturală a României.

În cadrul expoziției va fi prezentat trailer-ul filmului documentar Delta Sălbatică (RO, regia Dan Dinu, 2026), Cel mai Popular Film românesc la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, distins cu Vodafone Hearts’ Award.

În locul în care lanțul muntos al Carpaților se întâlnește cu Marea Neagră s-a format cea mai mare zonă umedă din Europa, un loc cu o biodiversitate legendară și nenumărate povești. Aceasta este povestea unică a acestui loc fabulos, spusă prin vocea protagonistului care face totul posibil: apa.

Cele 30 de fotografii ale expoziției „Delta Sălbatică” prezintă caracteristicile unice ale acestui spațiu din Europa, recunoscut ca Patrimoniu al Umanității de către UNESCO.

„Prima aventură din Deltă a venit când aveam vreo 7-8 ani. Desigur că nu eram fotograf pe atunci, dar m-am bucurat enorm de sălbăticia acestui loc care mi-a rămas mereu întipărit în minte. Mult mai târziu am putut vizita această lume a apei cu un aparat de fotografiat în mână și a fost la fel de impresionant. Puterea magică a Deltei este dată de faptul că la fiecare vizită descoperi o altă poveste. Indiferent că este o ceață matinală misterioasă, un stol de sute de pelicani la pescuit, o scoică de râu care filtrează apa, o pisică sălbatică ce traversează înot un canal, un concert de broaște sau mii de păsări de apă care se adună iarna pe lacuri, fiecare moment îți oferă enorm de multă bucurie dacă ai răbdarea să îl descoperi. Delta nu este însă doar un loc pe care să îl vizitezi, este un loc pe care să îl venerezi”, afirmă Dan Dinu.

→ Imaginea 1/4: Delta Dunării. Expoziție de fotografie la Institutul Cultural Român de la Madrid (© Dan Dinu)

Delta Dunării este, fără îndoială, cea mai prețioasă comoară naturală a României și unul dintre elementele patrimoniului său natural care îi conferă statutul de țară cu cea mai mare biodiversitate din Europa. Cu o suprafață de 5500 km², este cea mai mare zonă umedă din Europa și se bucură de una dintre cele mai mari biodiversități din lume, cu peste 5 000 de specii de floră și faună, printre care se numără peste 300 de specii de păsări și peste 45 de specii de pești. S-a format de-a lungul a 10 000 de ani și continuă să se schimbe și să evolueze până în prezent. Este practic cel mai tânăr teritoriu al țării, format din sedimentele aduse de Dunăre și modelat de valurile Mării Negre și este una dintre cele mai mari biodiversități din lume comparativ cu suprafața sa. Delta nu este alcătuită doar din lacuri și canale, ci și din bancuri de nisip cu vegetație specifică. Pădurea Letea s-a dezvoltat pe unul dintre aceste bancuri de nisip și este cea mai nordică pădure cu aspect subtropical din lume. A fost declarată arie protejată în 1938 și este, de asemenea, una dintre primele rezervații din România.

Dan Dinu este un pasionat al naturii și al animalelor. A început să fotografieze din 1997 și, de atunci, a rămas fidel fotografiei de natură și de călătorie. La început a activat ca voluntar în diverse organizații, apoi ca responsabil de proiecte de mediu și, mai târziu, ca fotograf pentru diferite organizații românești. În 2007, a fondat PhotoLife, una dintre cele mai vechi și mai mari școli de fotografie din țară, unde continuă să țină cursuri și ateliere în mod activ. Este membru fondator și președinte al Forona (Organizația Fotografilor de Natură din România) și participă la numeroase proiecte fotografice legate de protecția mediului. A publicat în reviste de mare prestigiu, precum National Geographic, National Geographic Traveler și WWF Panda Magazine.

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