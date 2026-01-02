Câți ruși locuiau în Dobrogea, în perioada interbelică?

În perioada interbelică, în Dobrogea locuia o minoritate rusă semnificativă, conform statisticii din anul 1930, citată de geograful Constantin I. Brătescu.

„Statistica din 1930 numără în cele patru districte dobrogene un total de 27.522 suflete de ruși, dintre care 96 s-au declarat ei înșiși ucraineni. În sate trăiesc 20.382, iar în orașe 7.140. Deoarece însă în această populație se pot distinge mai multe categorii pe care declarațiile lor verbale nu le specifică un mijloc bun de a separa pe sectanții lipoveni de rușii ortodocși este acela de a-i cerceta la tabloul confesiunilor. Într-adevăr, aici găsim un total de 17.945 lipoveni și numai 9.577 ortodocși. Față de populația întreagă a Dobrogei de 815.475 locuitori, rușii, cu cele 27.522 suflete, reprezintă un procent de 3,5% alături de 44,2% români. Cea mai mare parte dintre acești oaspeți ai Dobrogei, având ca ocupație principală pescuitul, s-a așezat în cursul vremurilor pe lângă Dunăre, lagina Razim și malul Mării Negre. Din cele 752 localități dobrogene, înregistrate de statistica din 1930, rușii aceștia ocupă numai 49 și anume: 43 sate și 6 orașe. Majoritatea o au numai în 23 sate, dintre care 21 în jud. Tulcea și 2 în jud. Constanța. Centrele cele mai însemnate ale lor sunt: Jurilovca și Sarichioi lângă laguna Razim; Năvodari lângă limanul Tașaul; Tătărița, Ghizdărești, Carcaliu și Marughiol lângă Dunăre; cele două Dunavețe lângă brațul cu același nume; Periprava, Sfiștofca, Letea și Caraorman în Deltă; iar în interiorul provinciei, unde se ocupă mai mult cu agricultura trăiesc în Slava Rusă, Slava Cercheză, Bașpunar și Telița. În total 17 sate principale. Mai au apoi majoritatea în alte 6 sate mai mici, iar în restul de 26 localități ei se găsesc în minoritate față de consătenii lor români sau de altă naționalitate. Lipovenii formează grosul populației rusești din Dobrogea”, scria geograful Constantin I. Brătescu, în publicația România, la 19 mai 1940, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

„Lipovean” a fost un termen atribuit, în România, rușilor ortodocși de rit vechi. Aceștia se numesc între ei „staroveri” (în traducere:de credinţă veche) sau „starooobreadţî” (în traducere:de rit vechi). După evenimentele din decembrie 1989, s-a impus termenul de „ruși lipoveni”.

Lipovenii locuiesc, în special, în județul Tulcea, precum și în zona Bugeacului, în preajma orașului Vâlcov, din regiunea Odessa. Mici grupuri de lipoveni trăiesc și în Moldova, inclusiv în Bucovina, dar și în județele Brăila, Constanța și Ialomița.

Sursa foto: Ilustrațiunea Română, 26 septembrie 1929

