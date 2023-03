Expoziția ,,CAN for Balkans”, realizată la Brașov, itinerată în Macedonia de Nord

După ce a fost expusă într-un muzeu național (Muzeul Național de Istorie al Albaniei), în cel mai important muzeu din lume dedicat benzilor desenate (Comics Art Museum Bruxelles), într-un centru cultural (Leskovac, Serbia) și într-un spațiu neconvențional (Coresi Shopping Resort Brașov), expoziția proiectului european ,,CAN for BALKANS”, realizată de Muzeul Județean de Istorie Brașov, a ajuns în salonul de artă al Muzeului Orășenesc Veles.

Și gazdele din Veles au avut ambiția să transforme deschiderea expoziției într-o sărbătoare a benzii desenate istorice de nivel național și chiar internațional. Pe 3 martie 2023, la Biblioteca ,,Goce Delchev” Veles, programul organizat de Centrul de Benzi Desenate al Macedoniei, partenerul proiectului ,,CAN for Balkans - Comics Alliance Networking”, a cuprins: o prezentare despre benzile desenate istorice macedoneene, făcută de Aleksander Stevanov, cercetătorul din Macedonia de Nord al proiectului ,,CAN for Balkans”; o dezbatere cu prof. Bosko Karadzov, autorul cărții ,,Estetica benzilor desenate”; o dezbatere despre clișee și stereotipuri în banda desenată și prezentarea cărții ,,Fumetti e potere. Eroi e supereroi come strumento geopolitico” chiar de către autorul ei, Andrea Silvestri, ambasadorul Italiei în Macedonia de Nord, informează un comunicat al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Seara, la festivitatea de deschidere a expoziției ,,CAN for Balkans” de la Salonul de Artă Veles au luat cuvântul managerul de proiect și curatorul expoziției, Nicolae Pepene, Aleksandra Andreeva, coordonator activități culturale Primăria Veles, Angel Korunovski, directorul Muzeului Orășenesc Veles, și Vane Trajkov, coordonatorul echipei ,,CAN for Balkans” din Macedonia de Nord.

La evenimentul cultural au participat artiști, specialiști din lumea benzilor desenate, reprezentanții partenerilor proiectului, jurnaliști, câștigătorul Marelui Premiu al concursului internațional ,,CAN for Balkans”, artistul român Răzvan Bronescu, precum și artiștii sârbi Marjan Milanov și Srdan Todorović, câștigătorii premiului III, și Slavica Kupenkova, câștigătoarea mențiunii pentru Macedonia de Nord.

Expoziția ,,CAN for Balkans” rămâne la Veles pentru perioada 3 – 27 martie 2023. Până la Veles, expoziția a mai fost prezentată, conform agendei proiectului european, la Brașov (octombrie 2022), Tirana (noiembrie 2022), Bruxelles (decembrie 2022 – ianuarie 2023) și Leskovac (februarie 2023) și deja a fost văzută de peste 100.000 de vizitatori.

Partenerii proiectului internațional CAN for Balkans - Comics Alliance Networking sunt: Muzeul Județean de Istorie Brașov (lider de proiect), Muzeul Național de Istorie al Albaniei, Comics Art Museum Brussels – Belgian Comic Strip Center, Comic Center of Macedonia (Macedonia de Nord), Leskovac school of comics ”Nikola Mitrovic Kokan" (Serbia).

Referitor la partenerii media ai proiectului, după televiziunile naționale din Albania (noiembrie 2022) și Serbia (februarie 2023), și televiziunea națională din Macedonia de Nord promovează expoziția ,,CAN for Balkans”.

Proiectul ,,CAN for Balkans - Comics Alliance Networking” este cofinanțat de Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Brussels, în cadrul Programului de finanțare Europa Creativa, apelul Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest (EACEA 39/2019).