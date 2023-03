A treia mini-conferință din seria conferințelor lunare organizate la Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici propune publicului o discuție pe o temă mai puțin cunoscută și dezbătută, dar extrem de interesantă, despre unul din proiectele de impact ale medicului legist Nicolae Minovici: studiul asupra spânzurării.

Mini-conferința: „Experimentând cu moartea. Nicolae Minovici și studiul asupra spânzurării”, organizată de Muzeul Municipiului București, va fi susținută de Ionuț Banu, muzeograf, sâmbătă, pe 25 martie 2023, de la ora 16.00, informează un comunicat al Muzeului de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici.

Proiectele doctorului Nicolae Minovici sunt extrem de numeroase, iar aria de cercetare a acestor proiecte este destul de vastă, însă cel mai uimitor este un studiu, o lucrare care a văzut tiparul în anul 1904, intitulat: „Studiu asupra spânzurării".

Medicul legist Nicolae Minovici a dorit să înțeleagă ce e în mintea sinucigașilor, realizând astfel o cercetare care se bazează pe efectele agoniei prin autoștrangulare. Pentru a demonstra practic teoria din studiu, medicul devine propriul cobai în 12 ședințe. Iată ce nota medicul în prima sa ședință de autoștrangulare: „prima dată când am încercat să-mi provoc moartea în chipul acesta, zăceam întins pe patul meu, privind cerul. Cu ambele mâini mi-am strâns cu putere gâtlejul în jurul mărului lui Adam. În secunda a V-a simțeam cum se coboară peste mine un văl purpuriu și apoi un văl negru. Cu o repeziciune uimitoare defilau apoi înaintea ochilor mei sufletești fel de fel de icoane. Apoi am simțit ceva asemănător cu o cumplită descărcare electrică și totul se făcu negru. Am pierdut simțul rațiunii”.

Publicul interesat are ocazia să afle mai multe detalii din acest studiu, părerile, experiențele medicului cu privire la acest experiment, câteva fotografii inedite și bineînțeles o discuție pasionantă la sediul Muzeului de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici (Str. Dr. Nicolae Minovici, nr. 1, București).

Mai multe detalii pe pagina de Facebook a evenimentului Mini-conferința „Experimentând cu moartea. Nicolae Minovici și studiul asupra spânzurării”.