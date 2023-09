Editura Publisol „Strania istorie a armatelor secrete germane”, de Victor Debuchy

Editura Publisol anunta lansarea romanului de actiune si de spionaj, „Strania istorie a armatelor secrete germane”, de Victor Debuchy. Aceasta foarte stranie istorie a celui de-Al Doilea Razboi Mondial ne este prezentata intr-o lumina noua, de catre autorul francez pe parcusul celor peste 350 de pagini.

Originar din Pas-de-Calais, unde locurile de lansare a armelor secrete au inflorit precum margaretele pe pajiste, a trait nemijlocit operatiunea „Crossbow“. Spectator al primelor plecari ale bombelor zburatoare, martor al nasterii si al pieirii a ceea ce ar fi trebuit sa fie cea mai mare baza pentru rachetele naziste, Victor DEBUCHY contureaza, cu talentul sau de povestitor, scurta existenta a acestor arme revolutionare, care, la inceput, n-au fost decat un amuzament nevinovat pentru niste oameni priceputi, dar de care au stiut repede sa profite militarii indrazneti.

„Strania istorie a armelor secrete germane” este un tulburator roman de actiune si de spionaj, in care evolueaza o multime de personaje asupra carora destinul si-a pus amprenta. Arme blestemate, V-1 si V-2 i-au lezat pe sefi militari si politici aliati, semanand discordia in randul lor, fara sa-i scuteasca de aceeasi soarta pe adversarii acestora, care le-au folosit. Cu ochiul unui observator competent, Victor DEBUCHY ne descrie in ce au constat aceste confruntari, in care visul, ambitia, ura si megalomania s-au infruntat cu nechibzuinta, ezitarea, scepticismul si trufia.

„Din 13 iunie 1944 si pana in 29 martie 1945, Londra, Anvers-ul si Liege au fost la cheremul bombelor zburatoare si al rachetelor germane. Zi si noapte, V-1si V-2, lasand in urma lor o lunga dara de foc, asemenea unor comete, au parcurs cerul semanand groaza si moartea in calea lor. Aceste arme de represalii, menite sa reaprinda flacara sovaitoare a unei victorii din ce in ce mai compromise, au ramas fara efect asupra cursului razboiului. Venisera prea tarziu! Cu toate acestea, Hitler ar fi putut, daca n-ar fi fost la mijloc vesnica sa inconsecventa, sa faca operationale cu cativa ani mai repede aceste rachete secrete, pe care Aliatii n-au stiut nici sa le conceapa, nici sa le realizeze in cursul acestui conflict.”

