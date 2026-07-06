„Dor de școală veche”- Farmecul școlii de odinioară, într-o expoziție inedită

Într-o perioadă în care tehnologia și digitalizarea schimbă profund educația, Muzeul Satului Bucovinean, în parteneriat cu Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale, îi invită pe vizitatori să redescopere farmecul școlii de odinioară prin proiectul „Dor de școală veche”, deschis la casa Ostra.

Demersul reunește obiecte și documente școlare din prima jumătate a secolului al XX-lea, ilustrând evoluția învățământului rural și rolul pe care școala l-a avut în formarea generațiilor de elevi, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Publicul poate vedea uniforme, diplome, carnete de elev, manuale, cărți și rechizite de epocă – penare, tocuri, călimări și alte obiecte care au făcut parte, timp de decenii, din viața de zi cu zi a elevilor. Fiecare exponat readuce în prim-plan atmosfera unei școli în care disciplina, respectul și educația erau valori de bază.

Parcursul este completat de reproduceri ale unor schițe și planuri de școli interbelice, descoperite în fondurile Serviciului Județean Suceava al Arhivelor Naționale. Aceste documente oferă o imagine asupra arhitecturii și organizării spațiilor în care au învățat generații întregi de copii.

Conform sursei citate, dincolo de valoarea istorică a obiectelor prezentate, vizita invită la o reflecție asupra felului în care s-a schimbat educația și asupra valorilor care au stat la baza școlii românești. Evenimentul se adresează atât celor care își regăsesc aici propriile amintiri din anii de școală, cât și tinerilor interesați să descopere cum arăta educația de altădată.

Expoziția „Dor de școală veche” poate fi vizitat până pe 30 august 2026.

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