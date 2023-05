5 zile de experiențe unice cu cai și ponei, la Karpatia Pony Show 2023

Cea de-a patra ediție Karpatia Pony Show revine de Ziua Internațională a Copilului, într-un format extins și ofertant, pentru copiii de toate vârstele, dar și pentru adulți. În perioada 1-5 Iunie Domeniul Cantacuzino din Floreșți va fi din nou gazda iubitorilor de natură și frumos, a pasionaților de cai și de activități interactive pentru toți membrii familiei. Mihnea Virgolici este Directorul festivalului ecvestru și ne povestește despre evenimentul din această săptămână.

1. Mihnea, 5 zile de natură, cai, spații de joacă, toate întâmplate pe un domeniu de poveste. Cum reușiți să faceți această magie an de an?

Nu e ușor, dar când pui pasiune totul devine realizabil. Karpatia Pony Show, care se întâmplă în acest weekend prelungit, și Karpatia Horse Show, de la finele lui septembrie, sunt pentru noi doua borne importante ale anului. Ce ne bucură cel mai tare este că, an de an, interesul publicului crește. Anul trecut, spre exemplu, la Karpatia Horse Show am avut peste 13.000 de vizitatori pe Domeniul Cantacuzino. A fost un succes. Și când vezi mii de copii și adulți bucurându-se de atmosferă, de cai, de spațiul imens pe care îl oferă Domeniul, ți se umple inima de bucurie. Acum, pe 1 iunie, începe Pony Show și vor fi 4 zile de activități ecvestre. Ultima zi, 5 Iunie, va fi una a porților deschise, cu activități restrânse doar pe segmentul agrement.

Pot să vă spun că ediția din acest an va debuta cu o paradă a raselor de cai și ponei. Publicul poate nu este conștient de acest lucru, dar există peste 150 de rase de ponei. Cele mai cunoscute rase sunt Shetland, Welsh, Connemara și Pony of Americas, dar printre cele mai „exotice” exemplare sunt poneii din Timor, Burma și Bali. La Karpatia Pony Show spectatorii vor putea admira exemplare din rasele Connemara, Welsh, Hafflingen, Brittish Spotted, Shetland și ponei olandez.

2. Vor fi mulți ponei?

Este Pony Show. Poneii îi aducem pe Domeniul Catancuzino din Floreșți pentru bucuria celor mici, dar și pentru competiție. Pentru că vom avea zile întregi dedicate sportului ecvestru. Avem Concursul Internațional de Probă Completă 1* (CCI 1*), Concursul de obstacole, Concursul Național de Probă Completă, Working Equitation, spectaculoase provocări “tip derby” în premieră, dar și probe în oglindă. Programul competițional are incluse și spectacole de acrobații călare (Jigit) și demonstrații cu câini.

3. Ne-am obișnuit în fiecare an cu demonstrații excepționale de agilitate. Ce vedem în acest weekend?

Evident, vor face furori show-urile de acrobație călare, cunoscute sub numele de jigit.Vom avea patru călăreți talentați din trupa Cross Country Farm, care vor oferi publicului un show spectaculos de echilibristică la viteze impresionante. Apoi, avem plăcerea să o avem alături de noi pe Deborah Faoro, un dresor extraordinar, care ii va încânta atât pe iubitorii de cai, cât și pe cei pasionați de dresajul canin.

4. Aveți și spectacole, și spații de joacă pentru cei mici, și loc de luat masa în aer liber pentru cei mari. Ce mai aduceți nou?

Avem, cum s-ar zice, de toate. Și multe premiere. Vom deschide scena ‘Micul Trianon Kids’ pentru a susține spectacole și alte activități dedicate dedicate copiilor. Avem pentru ei, căci este un weekend îi care îi aniversăm pe cei mici, nu-i așa, spectacole de agreement cu cai și ponei, ateliere creative și activități în natură, bicicletele electrice, tiroliene, diverse provocări în spații de joacă cu gonflabile și bazine cu apă sau activități propuse de parteneri. Avem și muzică. Minivacanța de 1 iunie începe cu muzică. Vom avea tineri interpreți de muzică populară și pop, vom avea trupe de dans profesioniste, avem pregătite numere de magie, dans modern, flash mobs, spectacole de teatru. Iar ziua de duminică, așa cum fanii știu deja, se transformă într-o oază a modei și a stilului, dedicată pasionaților de modă de toate vârstele.

5. În concluzia Karpatia Pony Show 2023 înseamnă…

Experiență memorabilă, zile pline de adrenalină, distracție pentru întreaga familie, râsete, muzică bună, mâncare, aer curat și un domeniu- Domeniul Cantacuzino de la Floreșți-, primitor cu toți cei care îi trec pragul.

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul https://pony.karpatiahorse.ro/