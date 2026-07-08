Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tramvai cu cai pe străzile Timișoarei (© Muzeul Național al Banatului)

157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul la Timișoara

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 8 iulie 2026

În 8 iulie 1869, un nou mijloc de transport schimba ritmul orașului. De atunci, tramvaiul a devenit parte din viața de zi cu zi a Timișoarei și unul dintre simbolurile ei. Muzeul Național al Banatului păstrează o parte din această istorie. În patrimoniul său se află „Gemenele”, două vagoane F2 construite la Timișoara în 1927.

„Pentru generații întregi au însemnat drumul spre școală, spre serviciu sau spre casă. Astăzi, ele revin pe șine într-o călătorie aniversară organizată de STPT. Cursa pornește la ora 17:00, din Piața Libertății, și se încheie la Muzeul «Corneliu Mikloși», unde vizitatorii sunt invitați să descopere expoziția fotografică: «Noi suntem STPT - De 157 de ani în mișcare datorită oamenilor care aleg, în fiecare zi, să fie aici»”, anunță Muzeul Național al Banatului.

Foto: © Muzeul Național al Banatului
Foto: © Muzeul Național al Banatului

Expoziția spune povestea transportului public prin oamenii care îl fac posibil. Fotografii realizate în depouri, ateliere și pe trasee surprind munca, responsabilitatea și pasiunea celor care, de 157 de ani, țin orașul în mișcare. Dincolo de tramvaie, autobuze sau șine, expoziția vorbește despre comunitatea care le-a dat viață.

Programul expoziției la Muzeul „Corneliu Mikloși”

  • 8 iulie: 16:00–20:00
  • 9–10 iulie: 10:00–20:00

Traseul călătoriei aniversare: Piața Libertății – Piața 700 – Balta Verde – Torontal – Balta Verde – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – Meteo – Gara de Est – Muzeul „Corneliu Mikloși”.

Pentru detalii despre programul complet al aniversării și despre evenimentul organizat de STPT, consultați pagina dedicată a evenimentului.

Mai multe pentru tine...
Cum circulau tramvaiele din București în timpul ocupației germane jpeg
Cum circulau tramvaiele din București în timpul ocupației germane
Scandal politic pentru tramvaiul electric jpeg
Scandal politic pentru tramvaiul electric
Tramvai cu cai
„Drumul de fier american”. Introducerea tramvaiului cu cai în București
Tezaurul dacic de la Lupu (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tezaurul de la Lupu – o poveste sacră a lumii dacice
Tezaurul de la Celei (© Facebook / Muzeul George Severeanu)
📁 Muzeele României
Tezaurul de la Celei – eleganță și simbolism în spațiul nord-dunărean
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Consiliul Județean Hunedoara)
📁 Patrimoniu
Program special de vizitare la Sarmizegetusa Regia în luna iulie 2026
Copie realizată de Adina Paula Moscu în anul 1969 după tabloul „Hora Unirii la Craiova”, pictat de Theodor Aman. Colecția Muzeului Olteniei Craiova
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Istoria unei clădiri-simbol a Craiovei
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Expoziția „Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța” (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
Cotroceni Summer School, 2026 landscape jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cotroceni Summer School. Ateliere de artă și muzeologie, ediția a VII-a Muzeul Național Cotroceni