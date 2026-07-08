157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul la Timișoara

În 8 iulie 1869, un nou mijloc de transport schimba ritmul orașului. De atunci, tramvaiul a devenit parte din viața de zi cu zi a Timișoarei și unul dintre simbolurile ei. Muzeul Național al Banatului păstrează o parte din această istorie. În patrimoniul său se află „Gemenele”, două vagoane F2 construite la Timișoara în 1927.

„Pentru generații întregi au însemnat drumul spre școală, spre serviciu sau spre casă. Astăzi, ele revin pe șine într-o călătorie aniversară organizată de STPT. Cursa pornește la ora 17:00, din Piața Libertății, și se încheie la Muzeul «Corneliu Mikloși», unde vizitatorii sunt invitați să descopere expoziția fotografică: «Noi suntem STPT - De 157 de ani în mișcare datorită oamenilor care aleg, în fiecare zi, să fie aici»”, anunță Muzeul Național al Banatului.

Expoziția spune povestea transportului public prin oamenii care îl fac posibil. Fotografii realizate în depouri, ateliere și pe trasee surprind munca, responsabilitatea și pasiunea celor care, de 157 de ani, țin orașul în mișcare. Dincolo de tramvaie, autobuze sau șine, expoziția vorbește despre comunitatea care le-a dat viață.

Programul expoziției la Muzeul „Corneliu Mikloși”

8 iulie: 16:00–20:00

9–10 iulie: 10:00–20:00

Traseul călătoriei aniversare: Piața Libertății – Piața 700 – Balta Verde – Torontal – Balta Verde – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – Meteo – Gara de Est – Muzeul „Corneliu Mikloși”.

Pentru detalii despre programul complet al aniversării și despre evenimentul organizat de STPT, consultați pagina dedicată a evenimentului.

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