Tramvaiul electric pe bulevardul Regina Elisabeta (© Arhivele Naționale ale României, SJAN Maramureș, Colecția de ilustrate de la Schmid Frederic, sec. XIX-XX, nr. 66

Prima linie de tramvai electric din București i-a bulversat pe călători

📁 Istorie Urbană

Prima linie de tramvai electric din București intra în exploatare la 9 decembrie 1894 și asigura transportul oamenilor de la Cotroceni la Obor. Bucureștenii circulau cu tramvaiul de 23 de ani (din anul 1871), dar cu cel tras de cai.

Trecerea la linia electrică i-a bulversat pe cei care foloseau transportul urban. Dacă tramvaiul cu cai se oprea atât la cererea celor care doreau să urce, cât și a celor care voiam să coboare, cel electric avea stații prestabilite, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituței.

În primele zile, călătorii au fost bulversați de această schimbare, iar reacția unui bucureștean derutat a fost surprinsă într-o scrisoare care se păstrează la Arhivele Naționale ale României, în fondul familial Rucăreanu.

Tramvaiul cu electricitate de 3 zile face experiență de-a lungul Bulevardului. Tot Bulevardul e plin de lume pe o parte și pe cealaltă să vază trecând drăcia cu trosnituri și pârâituri și ieșind foc și scântei din roțile vagonului. Azi e să se puie în circulație pentru public. Aseară când a trecut pe la Universitate, unul a început să strige: E, tramvai! N-auzi! Opresce! Tramvai! Tramvai! Du-te dracului dacă nu vrei să opresci. Toată lumea care l-a auzit a început să râdă. El credea că se poate opri când vrea el. Dar nu merge așa, are stații anumite.

Foto sus: Tramvaiul electric pe bulevardul Regina Elisabeta (© Arhivele Naționale ale României, SJAN Maramureș, Colecția de ilustrate de la Schmid Frederic, sec. XIX-XX, nr. 66)

